El PCE Subyacente en EE. UU. Supera las Expectativas 📈

Estados Unidos 鈥 Datos de Inflaci贸n correspondientes a mayo: 脥ndice de Precios PCE Subyacente: actual 2.7% interanual; previsi贸n 2.6%; dato anterior 2.6%;

脥ndice de Precios PCE Subyacente: actual 0.2% mensual; previsi贸n 0.1%; dato anterior 0.1%;

脥ndice de Precios PCE: actual 2.3% interanual; previsi贸n 2.3%; dato anterior 2.2%;

Consumo Real Personal: -0.3% mensual; dato anterior 0.1%;

Gasto Personal: -0.1% mensual; previsi贸n 0.1%; dato anterior 0.2%;

Ingreso Personal: -0.4% mensual; previsi贸n 0.3%; dato anterior 0.7%; En l铆nea con las declaraciones y proyecciones recientes de la Reserva Federal, el 铆ndice de inflaci贸n PCE subyacente se increment贸 por encima de las estimaciones de consenso, lo que refuerza la expectativa de una 鈥渋nflaci贸n significativa鈥 en los pr贸ximos meses. La ca铆da del consumo real podr铆a actuar como un contrapeso frente a una lectura del PCE de tono restrictivo, aunque es poco probable que la Reserva Federal anticipe recortes de tasas para frenar la ca铆da del gasto, dada la presi贸n al alza sobre el PCE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 _________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "