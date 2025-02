El peso chileno cae tras repunte en la inflación mayorista

El peso chileno comenzó la jornada con una caída del 0,4%, situándose en torno a 945 pesos por dólar, en medio de un fortalecimiento global de la divisa estadounidense y un aumento en las presiones inflacionarias internas. La publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de enero sorprendió al alza, marcando un incremento interanual del 12,7%, el más alto desde julio pasado y superior al 11,2% registrado en diciembre. El reciente dato del Índice de Precios al Productor (IPP) de enero de 2025 mostró una aceleración hasta 12,7% interanual, la más alta desde julio pasado y por encima del 11,2% del mes anterior. Este incremento estuvo impulsado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Servicios públicos : +26% (vs. 23,5% en diciembre).

: +15% (vs. 12,6%). Industria manufacturera: +5,7% (vs. 5,6%). En términos mensuales, los precios al productor aumentaron un 2,2% en enero (vs. 0,2% en diciembre), con el cobre (+2,5%), los servicios de distribución eléctrica (+12,3%) y el nitrato de potasio (+2,6%) como principales contribuyentes al alza. USDCLP M15 Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio muestra señales mixtas. A pesar de la reciente caída, el dólar mantiene una estructura de consolidación con sesgo alcista. La resistencia más cercana se encuentra en 955,37 pesos, nivel que en caso de ser superado podría abrir espacio para un movimiento hacia 968,12 pesos. Por el contrario, en caso de una corrección a la baja, el soporte clave se ubica en 935,70 pesos, cuya ruptura podría llevar al dólar a buscar niveles cercanos a los 928,62 pesos. Los indicadores técnicos muestran cierta indecisión en el mercado. El par USDCLP sigue bajo la influencia de una tendencia bajista de mediano plazo, con la media móvil actuando como una resistencia dinámica. No obstante, el MACD sigue en zona negativa pero con señales de agotamiento en la presión vendedora, mientras que el oscilador estocástico muestra señales de recuperación, lo que sugiere la posibilidad de un rebote técnico en el corto plazo.

