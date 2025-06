Los activos de riesgo subieron ligeramente después de que Trump dijera que tomaría una decisión sobre un posible ataque contra Irán "en dos semanas", una declaración que los mercados interpretaron como una demora. El comentario impulsó los futuros de las acciones estadounidenses, debilitó el dólar y provocó caídas en los precios del petróleo y el oro. Trump tiene previsto convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el viernes a las 16:00 p. m., con las tensiones entre Irán e Israel como tema principal. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado insinuó que Trump podría presentar una oferta final al Líder Supremo de Irán para que abandone sus ambiciones nucleares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los medios israelíes informan que Irán está planeando ataques contra objetivos israelíes y judíos en Europa. Se dice que los servicios de seguridad están al tanto de la amenaza. El británico David Lammy y el senador estadounidense Marco Rubio enfatizaron que Irán no debe adquirir armas nucleares, destacando Oriente Medio como una región de alto riesgo. Sus declaraciones reflejan un fortalecimiento de la cooperación internacional en medio de la escalada de tensiones. Se espera que el negociador iraní Abbas Araghchi se reúna con los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania en Ginebra. El representante de Trump, Witkoff, no asistirá. Trump presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el viernes para evaluar la situación. Otras noticias El IPC de Japón en mayo se situó en el 3,5 %. El IPC subyacente (excluyendo alimentos frescos) subió al 3,7 %, debido principalmente a un aumento interanual del 102 % en los precios del arroz. La inflación del sector servicios también registró un ligero aumento. El Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tipos preferenciales de interés a 1 y 5 años en el 3,00 % y el 3,50 %, respectivamente. Esta decisión se produce tras medidas previas de flexibilización monetaria. JPMorgan mantiene una postura bajista respecto al dólar estadounidense, alegando la desaceleración del crecimiento estadounidense, las preocupaciones sobre política exterior y la menor demanda de activos estadounidenses. El banco prevé una debilidad estructural a largo plazo en el dólar estadounidense.

