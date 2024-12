El peso chileno inicia estable en $972 por dólar en un día marcado por catalizadores internacionales

El peso chileno se cotiza en $972 por dólar, con expectativas de que el rango de fluctuación oscile entre $970 y $977 durante la jornada, en un contexto sin novedades económicas locales relevantes. Sin embargo, el foco de los mercados está puesto en eventos internacionales que podrían influir en las monedas emergentes, incluido el peso chileno. USDCLP M15 Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos clave de inflación en Estados Unidos Ayer, se publicaron las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos: Inflación general : Aumentó un 2,7% anual , en línea con las expectativas del mercado.

: Aumentó un , en línea con las expectativas del mercado. Inflación subyacente: Registró un incremento del 3,3%, excluyendo componentes volátiles como alimentos y energía. Estos datos han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en diciembre, con un escenario que contempla hasta tres recortes adicionales en 2025. Sin embargo, las previsiones están condicionadas por: La transición hacia la nueva administración estadounidense.

Posibles decisiones sobre la implementación de aranceles. Adicionalmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron ligeramente hasta 4,28%, lo que refleja cautela en los mercados. Próximos eventos económicos Los inversores estarán atentos a los datos que se publicarán hoy a las 10:30 h en Estados Unidos, los cuales podrían impactar el comportamiento del dólar y, en consecuencia, el peso chileno: Solicitudes de subsidios por desempleo.

Índice de Precios al Productor (IPP) de noviembre. En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) podría anunciar un recorte de tasas de 25 puntos básicos, aunque persiste la especulación de un ajuste más agresivo de 50 puntos básicos. Impacto de China y materias primas El cobre, principal exportación chilena, opera a la baja mientras los mercados esperan posibles medidas de estímulo económico en la Conferencia de Trabajo Económico en China esta semana. Las decisiones chinas sobre estímulos podrían influir significativamente en los precios de las materias primas, afectando la trayectoria del peso chileno.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "