El peso chileno muestra leve recuperación

El peso chileno abrió este lunes en 974 por dólar, marcando una ligera recuperación frente al cierre anterior de 978. Este movimiento se da en un entorno caracterizado por señales mixtas en los mercados internacionales, donde la economía china y la expectativa sobre datos laborales en Estados Unidos destacan como los principales catalizadores. Contexto internacional y factores clave China: señales mixtas en la actividad económica Los datos del PMI manufacturero mostraron una mejora en la actividad industrial , sugiriendo que los estímulos recientes podrían estar teniendo efecto.

, sugiriendo que los estímulos recientes podrían estar teniendo efecto. Sin embargo, el sector no manufacturero, especialmente la construcción , presenta signos de estancamiento, lo que limita el optimismo sobre una recuperación robusta.

, presenta signos de estancamiento, lo que limita el optimismo sobre una recuperación robusta. Perspectiva general: Aunque podría haberse alcanzado un punto de inflexión, la recuperación económica china sigue siendo débil y dependiente de estímulos adicionales. Estados Unidos y tensiones comerciales El anuncio de que las restricciones de exportación tecnológica hacia China serán menos estrictas de lo anticipado impulsó el sentimiento positivo en los mercados asiáticos .

. Este alivio comercial contribuye al contexto favorable para monedas emergentes, como el peso chileno, aunque el impacto directo sigue siendo limitado. Informe JOLTS: clave para la Reserva Federal Hoy se espera la publicación de las ofertas de empleo en EE. UU., proyectadas en 7.5 millones .

. Una cifra en línea con esta estimación consolidaría la percepción de un enfriamiento gradual en el mercado laboral, lo que podría fortalecer la expectativa de una postura menos restrictiva por parte de la Fed. Impacto en el peso chileno Sin datos económicos relevantes en el ámbito local, el peso chileno refleja principalmente los efectos de los factores internacionales.

La moneda nacional podría moverse en un rango estimado entre 970 y 979 pesos por dólar, dependiendo de la reacción de los mercados a los datos laborales estadounidenses y de cualquier nueva señal desde China.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "