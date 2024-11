El peso chileno registra la mayor caída intradía frente al dólar entre las principales divisas

El peso chileno se posicionó este miércoles como la moneda emergente con mayor depreciación frente al dólar, cayendo un 1,2% intradía. Durante la sesión, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 986,40 y un mínimo de 967,56, reflejando la volatilidad impulsada por factores internacionales y locales. Factores internacionales: dólar fortalecido por datos económicos sólidos en EE. UU. El fortalecimiento del dólar se debió a la publicación de los datos preliminares de los PMI manufacturero y de servicios en Estados Unidos, que superaron las expectativas del mercado. Estas cifras refuerzan la narrativa de una economía robusta en sectores clave, elevando las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Los resultados destacados fueron: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PMI compuesto S&P Flash (noviembre): 55,3 (vs. pronóstico de 54,3; dato previo: 54,1).

55,3 (vs. pronóstico de 54,3; dato previo: 54,1). PMI de servicios S&P Flash: 57,0 (vs. pronóstico de 55,0; dato previo: 55,0).

57,0 (vs. pronóstico de 55,0; dato previo: 55,0). PMI manufacturero S&P Flash: 48,9 (en línea con las previsiones, mejorando desde 48,5). La solidez del sector servicios en particular generó un aumento en el índice del dólar estadounidense (USDIDX), que registró ganancias, aumentando la presión sobre monedas emergentes como el peso chileno. Adicionalmente, las lecturas sugieren que los recortes de tasas proyectados para 2025 podrían ser más moderados, manteniendo el atractivo del dólar como activo refugio. Presión adicional: caída del cobre y aversión al riesgo El precio del cobre, principal exportación de Chile, también contribuyó a la debilidad del peso, al registrar una caída del 0,49% en la sesión. Este movimiento fue impulsado por la decepción en los mercados frente a los recientes paquetes de estímulo económico de China, percibidos como insuficientes para revitalizar la demanda global. Además, las tensiones geopolíticas, particularmente en Europa del Este, siguen generando aversión al riesgo, afectando negativamente a las monedas de mercados emergentes. Factores locales: IPP sorprende al alza En el ámbito doméstico, el Índice de Precios al Productor (IPP) anual en Chile sorprendió con un aumento del 10,6%, superando ampliamente las expectativas del mercado (8,2%) y alcanzando su nivel más alto en tres meses. Este dato añade presión inflacionaria, aunque su efecto directo sobre el peso fue limitado frente a la influencia de los factores internacionales.



Perspectivas El USDCLP se ubica actualmente en 985.22, tras romper al alza una resistencia clave en 987.39, impulsado por un incremento significativo en el volumen y un RSI en niveles de sobrecompra. El precio se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que refuerza un sesgo alcista. Si el precio supera 987.39 con confirmación, podría buscar el siguiente objetivo en 994.05. El soporte inmediato estaría en 987.39 para validar el movimiento. Todavía, si el precio no logra consolidarse por encima de 987.39, podría corregir hacia 975.43, con un soporte crítico en 968.47 que podría activar una mayor presión bajista. Fuente: xStation5.

