El peso chileno se deprecia tras la continuación de la guerra entre Israel e Irán.

El tipo de cambio USDCLP abrió al alza, influenciado por un entorno global marcado por un renovado aumento en la aversión al riesgo. El principal catalizador ha sido el incremento de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán, que ha impulsado la demanda por activos refugio como el dólar estadounidense. Factores clave que impulsan el alza del USDCLP: Fuerte presión externa: La percepción de riesgo global ha provocado una salida de capitales desde economías emergentes hacia monedas fuertes. Este movimiento ha debilitado a las principales divisas latinoamericanas.

Caída del cobre y debilidad china: A nivel local, la depreciación del peso chileno también responde a los recientes datos negativos de la economía china, un socio comercial clave para Chile. Además, el descenso en los precios del cobre ha reforzado el sesgo alcista en el cruce.

Técnicamente, el par ha roto resistencias previas, acercándose a una zona crítica entre los 945 y 950 pesos, donde convergen niveles relevantes de Fibonacci y medias móviles clave. Niveles técnicos relevantes: Resistencia inmediata: 938-943 pesos (zona marcada por la media de 200 períodos y una línea de tendencia bajista).

Próximos objetivos alcistas: 945 y 950 pesos por dólar.

La estructura técnica indica una posible ruptura de la cuña descendente si persisten los catalizadores externos. Mientras tanto, el MACD sigue por debajo de cero, pero comienza a mostrar señales de cruce alcista, lo que podría confirmar una recuperación en el corto plazo si se mantiene el impulso.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "