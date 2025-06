El peso chileno se fortalece: dólar retrocede hacia zona de soporte en medio de factores locales e internacionales

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una fuerte caída, alineado con un entorno tanto interno como externo que favorece al peso chileno. El cruce se mantiene en un rango lateral entre los 928 y 948 pesos, como se aprecia en la zona destacada del gráfico, pero el impulso bajista actual podría llevarlo a testear nuevamente la parte baja del canal. Factores locales impulsan al peso El índice de actividad económica en Chile sorprendió con un crecimiento del 2,5% , superando con creces las expectativas del mercado. Este resultado refuerza la percepción de un mayor dinamismo en la economía nacional.

Esta sorpresa positiva se traduce en mayor estabilidad macroeconómica , lo cual impulsa la confianza en el peso chileno.

Además, los precios del cobre repuntaron tras los anuncios de la administración Trump sobre nuevos aranceles a los metales. Esta medida ha generado presión alcista sobre el principal producto de exportación chileno, reforzando el sesgo favorable para la moneda local. Contexto externo: presión sobre el dólar En los mercados internacionales, el dólar continúa su debilitamiento frente a las principales divisas .

Este movimiento obedece a una creciente incertidumbre global derivada de renovadas tensiones comerciales , lo que ha desatado flujos de capital hacia activos considerados más seguros y estables fuera de Estados Unidos.

El debilitamiento del dólar genera una presión bajista adicional sobre el USDCLP, alineándose con el escenario técnico observado. Perspectiva técnica El par USDCLP ha oscilado durante semanas en un rango lateral entre 928 y 948 pesos , consolidando en espera de nuevos catalizadores.

De mantenerse el actual impulso bajista, una ruptura sostenida por debajo del nivel de 928 podría abrir espacio para caídas hacia los 920 pesos , consolidando el fortalecimiento del peso chileno.

Indicadores como el MACD y el Estocástico, aunque mixtos, empiezan a inclinarse hacia una mayor debilidad del dólar.

