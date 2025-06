Bitcoin sube un 2 % ante la debilidad del dólar estadounidense y el repunte del mercado bursátil 📈

Bitcoin registra avances hoy impulsado por el creciente optimismo en Wall Street y la debilidad del dólar estadounidense.

La mayor criptomoneda ha limitado su caída cerca de la zona psicológicamente relevante de $99,000–$100,000, que además coincide con niveles clave según métricas en cadena. En ese rango se encuentra el precio promedio realizado por los tenedores a corto plazo (STH Average Realized Price), que representa el precio medio de compra de BTC por parte de inversores de corto plazo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no descartó recortes anticipados de tasas de interés si el mercado laboral continúa debilitándose y la inflación no se acelera como prevé la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bitcoin (Intervalo diario – D1) Al observar el gráfico diario, BTC parece estar intentando romper al alza desde una formación de bandera alcista.

Una ruptura sostenida por encima del 61.8 % y 71.6 % de retroceso de Fibonacci del último tramo bajista podría abrir el camino hacia nuevos máximos históricos. Por el contrario, no se puede descartar un nuevo movimiento bajista, ya que el canal de precios actual aún refleja fuerte presión vendedora.

Si los tenedores de largo plazo comienzan a distribuir monedas en la zona de $105,000–$110,000, y no hay suficiente demanda compradora, Bitcoin podría enfrentar una renovada presión bajista. Fuente: xStation5

