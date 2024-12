El peso chileno se mantiene estable ante desaceleración de la inflación

El peso chileno muestra estabilidad relativa, respaldado por datos de inflación que reflejan una notable desaceleración en el incremento de los precios en noviembre. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación mensual (MoM) fue de 0,20%, una significativa reducción respecto al 1% registrado en octubre y ligeramente inferior a las expectativas del mercado, que proyectaban un 0,3%. Desempeño de la inflación subyacente La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, presentó un aumento del 0,50% en noviembre, superior al 0,20% del mes anterior y por encima de su promedio histórico de 0,32%. Sin embargo, la tasa de inflación anual descendió al 4,2%, frente al 4,7% de octubre, indicando una moderación en las presiones inflacionarias generales, aunque ciertos sectores continúan experimentando incrementos significativos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto del contexto internacional: China y las materias primas En el escenario global, China, principal socio comercial de Chile, podría implementar en 2025 los recortes más profundos en sus tasas de interés en una década, lo que podría alterar los precios de las materias primas, particularmente del cobre. Esto resulta crucial para la economía chilena, dada la moderada demanda asiática por este mineral, pilar de las exportaciones chilenas. Influencia de los datos laborales en EE. UU. Los mercados también observan los datos de empleo en Estados Unidos (NFP), dado su impacto en las decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés. Estas políticas monetarias influirán en el flujo de capital hacia economías emergentes como Chile, afectando indirectamente al peso chileno frente al dólar. Comportamiento del peso chileno El peso chileno abrió la jornada en 969 pesos por dólar, con una leve apreciación impulsada por los datos de inflación. En un rango esperado para el día, podría fluctuar entre 967 y 973 pesos por dólar, reflejando un entorno de cautela en los mercados. Fuente: xStation5.

