El peso colombiano se mantiene en 4022 por dólar mientras crecen las expectativas globales

El peso colombiano abrió la jornada del 25 de agosto de 2025 en 4010, pesos por dólar y ya ahora en la tarde cierra en 4022. Este comportamiento refleja un mercado cambiario estable, pese a la creciente volatilidad internacional.

Contexto global: política monetaria y comercio internacional

Los inversionistas permanecen atentos a la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., donde aumenta la expectativa de un recorte de tasas en septiembre, con la posibilidad de hasta dos reducciones adicionales hacia fin de año.

Los aranceles en la economía estadounidense ya impactan en los precios al consumidor y generan riesgos en el mercado laboral, lo que refuerza la probabilidad de que la Fed adopte un tono más flexible.

En tanto, Europa y Asia ofrecen señales mixtas:

Debilidad en manufacturas .

Resiliencia en servicios.

Este escenario refleja un entorno incierto para el comercio global, que repercute en los mercados emergentes como Colombia.

Fuente: Infobae / XTB research

Factores locales en Colombia

Las proyecciones para 2025 sitúan el crecimiento de la economía colombiana en 2,6%, impulsado por el consumo privado y la inversión. No obstante, persisten riesgos importantes en comparación con años anteriores.

Principales focos de vulnerabilidad

Presión fiscal persistente , con retos en la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Exposición del sector energético , muy dependiente de precios internacionales y de la estabilidad regulatoria.

Tensión social e inseguridad, factores que podrían frenar la inversión.

Inflación y sistema financiero

La inflación, que descendió con fuerza en 2024, podría volver a acelerarse hacia finales de 2025, alcanzando cerca del 4%, producto de la depreciación del peso y la indexación de servicios.

El sistema financiero colombiano muestra resiliencia, pese al incremento en la morosidad y la presión sobre la rentabilidad. Se espera una recuperación gradual con menores tasas de interés y mayor dinamismo en la inversión.

Fuente: xStation 5

El peso colombiano mantiene un inicio de semana estable frente al dólar, pero enfrenta riesgos tanto externos como internos. Mientras la atención global está en la Reserva Federal y la evolución del comercio internacional, en el frente local persisten desafíos en lo fiscal, energético y social.

La clave estará en la capacidad de la economía colombiana para sostener el crecimiento y mantener controlada la inflación, en un entorno de alta incertidumbre global.

------------------------------------------------------------------------------

El senador de izquierdas Iván Cepeda Castro (Bogotá, 62 años) ha acabado con el suspenso al confirmar este viernes sus aspiraciones presidenciales en las elecciones del 2026. Con esa decisión, el senador pasa de inmediato a ser uno de los favoritos entre los precandidatos de la variopinta coalición de fuerzas progresistas que conforma ese partido y respalda al Gobierno de Gustavo Petro. Fuente: ElPais