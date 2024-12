El peso mexicano amplía sus pérdidas frente al dólar en un día de escasos datos económicos

El peso mexicano continúa debilitándose frente al dólar estadounidense, registrando un incremento del tipo de cambio de 0.7% intradía, alcanzando un máximo de 20.35 y un mínimo de 20.21. Este comportamiento ocurre en un contexto de pocas referencias económicas tanto en México como en Estados Unidos, mientras la atención de los mercados sigue en factores externos como la política monetaria y el comercio internacional. Escenario en Estados Unidos Aunque la jornada careció de datos económicos significativos, las cifras recientes aportaron señales mixtas para la economía estadounidense: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inventarios mayoristas : Cayeron un 0.2% mensual en noviembre, sumando $902 mil millones, frente a un aumento revisado del 0.1% en el mes anterior. Este dato fue inferior a las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento del 0.2%. Los inventarios de bienes duraderos disminuyeron un 0.5%, mientras que los bienes no duraderos crecieron un 0.2%. En términos interanuales, los inventarios mayoristas subieron un modesto 0.9%.

Déficit comercial de bienes : Se amplió a $102.86 mil millones en noviembre, superando las proyecciones de $100.7 mil millones. Las importaciones aumentaron un 4.5%, destacando los incrementos en bienes de capital (+4.3%), bienes de consumo (+1.1%) y suministros industriales (+6.9%).

Estos datos refuerzan la percepción de una economía robusta en ciertos sectores, aunque con señales de desaceleración en inventarios, lo que podría influir en las expectativas de crecimiento y política monetaria. Contexto en México En México, las expectativas se centran en las decisiones futuras del Banco de México (Banxico). La semana pasada, la Junta de Gobierno recortó la tasa de interés en 25 puntos base, dejándola en 10%, mientras elevaba sus proyecciones de inflación debido a la incertidumbre comercial derivada de posibles aranceles estadounidenses. El subgobernador Jonathan Heath indicó que Banxico podría discutir un nuevo recorte de tasas entre 25 y 50 puntos base en febrero de 2025, dependiendo de las condiciones económicas y de inflación al momento de la reunión. No obstante, descartó reducciones mayores a 50 puntos base. Factores clave en la postura de Banxico: La inflación general podría desacelerarse hasta un 3.8% para fines de 2025.

La economía mexicana se espera crezca solo un 1.12% el próximo año, frente al 1.6% proyectado para 2024.

La política fiscal restrictiva limita el margen de acción del gobierno, mientras el sector privado mantiene cautela ante un entorno incierto. Heath enfatizó que la tasa de referencia al cierre de 2025 podría situarse entre el 8% y el 8.5%, buscando un equilibrio entre el estímulo económico y el control de la inflación. ​​​​​El USDMXN cotiza en 20.35, enfrentando una resistencia clave tras un fuerte impulso alcista con RSI en sobrecompra y ADX indicando tendencia sólida. Si supera 20.35, apunta a 20.41 y 20.49 como próximos objetivos. De fallar, podría retroceder a 20.22 y, si pierde este nivel, caer hacia 20.12. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "