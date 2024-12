El peso mexicano avanza frente al dólar estadounidense impulsado por datos laborales de EE.UU.

El peso mexicano continúa su fortalecimiento este jueves, registrando una apreciación intradía del 0.4% frente al dólar estadounidense. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctua entre un máximo de 20.30 y un mínimo de 20.18, reflejando un entorno de mayor optimismo en torno a la economía mexicana y factores externos favorables. Catalizadores recientes del fortalecimiento del peso 1. Datos positivos en el mercado laboral de México: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tasa de desempleo en octubre cayó a 2.5% , su nivel más bajo desde marzo, superando las expectativas de 2.9% .

, su nivel más bajo desde marzo, superando las expectativas de . Esta mejoría en el empleo refuerza las perspectivas de una mayor flexibilidad en el ciclo de recortes de tasas del Banco de México (Banxico), lo que podría estimular la actividad económica. 2. Avances en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos: Tras semanas de tensión por las amenazas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de imponer un arancel del 25% sobre bienes mexicanos debido a preocupaciones migratorias y de narcotráfico, los mercados recibieron positivamente la resolución diplomática.

sobre bienes mexicanos debido a preocupaciones migratorias y de narcotráfico, los mercados recibieron positivamente la resolución diplomática. Una conversación descrita como "maravillosa" entre Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ayudó a disipar los temores comerciales. Trump elogió el compromiso de Sheinbaum para abordar estos temas, lo que calmó a los inversionistas. Contexto global: Presión sobre el dólar estadounidense El peso también se beneficia de una venta generalizada del dólar estadounidense, en un contexto donde los datos laborales de EE.UU. mostraron señales mixtas, aumentando la cautela de los mercados antes del informe de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls) de diciembre: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (Weekly Jobless Claims): Las solicitudes de la última semana de noviembre se ubicaron en 224,000 , superando las expectativas de 215,000 y el dato previo de 213,000 , lo que apunta a un aumento en los despidos.

Informe Challenger de despidos: Los recortes de empleos en noviembre totalizaron 57,727 , por encima de los 55,597 registrados en octubre, destacando una posible desaceleración en el mercado laboral.

El USDMXN rompe soporte en 20.1985 y muestra presión bajista, con RSI en sobreventa y ADX confirmando tendencia. Si supera 20.1985 podría recuperar hacia 20.2874, mientras que si se mantiene debajo podría caer hacia 20.1398.. Fuente: xStation5.

