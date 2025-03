El peso mexicano avanza ligeramente frente al dólar mientras el mercado espera datos de inflación de EE.UU.

El peso mexicano se aprecia 0.3% frente al dólar en la jornada de hoy, a pesar de que la moneda ha perdido algo de espacio recientemente. Durante el día, el tipo de cambio registró un máximo de 20.36 y un mínimo de 20.27, mientras que la tendencia alcista del dólar a corto plazo muestra signos de debilitamiento. Factores políticos y comerciales en el foco La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó confianza en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no impondrá aranceles recíprocos a las exportaciones mexicanas el próximo mes. En un discurso ante miles de personas en la Plaza del Zócalo, Sheinbaum destacó que México no mantiene barreras comerciales sobre productos estadounidenses, lo que reduciría el riesgo de represalias por parte de Washington. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mientras tanto, Trump ha advertido que a partir del 2 de abril impondrá aranceles a países que mantengan gravámenes sobre bienes de EE.UU., lo que ha generado incertidumbre en los mercados. Deterioro en la confianza del consumidor Los últimos datos económicos reflejan una caída en la confianza del consumidor en México, con el indicador retrocediendo a 46.3 en febrero, su nivel más bajo desde octubre de 2023. Este descenso marca el cuarto mes consecutivo de debilitamiento, impulsado por una percepción negativa sobre la situación económica actual del país (42.4 vs. 43.3 en enero) y sus perspectivas futuras (49.8 vs. 50.3). Expectativas del mercado: inflación en la mira Para mañana, los inversionistas estarán atentos a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE.UU., un dato clave que podría influir en las expectativas de política monetaria y el desempeño del peso en los próximos días. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en una fase de consolidación alrededor de 20.3369, con una resistencia en 20.3941 y un soporte en 20.2796. La media móvil de 50 periodos está actuando como resistencia dinámica, mientras que el RSI indica una ligera neutralidad sin señales claras de sobrecompra o sobreventa. Un rompimiento por encima de 20.3941 podría llevar al precio hacia la siguiente resistencia en 20.5014, con una extensión posible hasta 20.6356 si el impulso se mantiene. Por otro lado, si el precio pierde el soporte en 20.2796, podría descender hacia 20.1758, con una caída más profunda hasta 20.0084 en caso de mayor presión vendedora.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "