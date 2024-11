El peso mexicano baja un 0.6% frente al dólar, impulsado por las tensiones geopolíticas y las perspectivas económicas.

El peso mexicano pierde terreno frente al dólar en la primera parte de la sesión de hoy, con el tipo de cambio USDMXN subiendo un 0.6% en relación al cierre previo, para cotizar en 20.10 pesos por dólar. Durante la jornada, el par alcanzó un máximo de 20.23 pesos, en un contexto marcado por factores geopolíticos y expectativas de política monetaria. Una agenda económica tranquila, pero con riesgo geopolítico elevado La agenda económica carece de datos relevantes tanto en México como en Estados Unidos, dejando a los mercados enfocados en factores externos y en las declaraciones de miembros de la Reserva Federal programadas para hoy: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Michael Barr (12:00 GMT-3).

(12:00 GMT-3). Lisa Cook (13:00 GMT-3).

(13:00 GMT-3). Michelle Bowman (14:15 GMT-3). Sin embargo, el principal catalizador en esta sesión es el aumento en la aversión al riesgo tras nuevos desarrollos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Moscú anunció que ha reducido los requisitos para el uso de armas nucleares como respuesta al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. Según medios rusos, Ucrania utilizó misiles de largo alcance ATACMS para atacar una base en la región de Kursk, lo que ha generado incertidumbre y presionado a las monedas de mercados emergentes, incluido el peso mexicano. Factores locales que afectan al peso mexicano En el ámbito local, el peso enfrenta presiones mixtas, el Banco de México revisó al alza su pronóstico de inflación para 2024, de 4.3% a 4.7%, lo que sugiere que la institución podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Esto es positivo para el peso, ya que un diferencial de tasas elevado tiende a atraer flujos de capital hacia el país. Por otro lado, persisten riesgos relacionados con la política comercial y diplomática de Estados Unidos hacia México. Rumores sobre el posible nombramiento de Robert Lighthizer como Representante Comercial, conocido por su enfoque proteccionista, y las especulaciones sobre Marco Rubio como Secretario de Estado, añaden presión sobre la economía mexicana debido a sus posibles implicaciones para el comercio y las relaciones bilaterales. Panorama para el resto de la sesión Los operadores seguirán atentos a los discursos de los funcionarios de la Fed en busca de pistas sobre el rumbo de las tasas de interés en EE.UU., así como a cualquier desarrollo en las tensiones geopolíticas que puedan intensificar la volatilidad en el mercado. El peso mexicano podría mantenerse cerca de sus niveles actuales si persiste la incertidumbre global. Fuente: xStation5.

El USDMXN muestra un movimiento dentro de un canal descendente, rebotando desde la parte inferior del mismo y alcanzando la resistencia dinámica cerca de los 20.21. El precio ha generado un impulso alcista significativo, pero aún no rompe de manera decisiva el límite superior del canal. Si el precio logra superar el nivel de 20.22 con fuerza, podría dirigirse hacia 20.47, que coincide con el objetivo proyectado del canal descendente roto. Un cierre por encima de este nivel confirmaría la tendencia al alza. Sin embargo, si el precio no logra mantenerse por encima de 20.21 y cae por debajo de 20.17, podría buscar los soportes en 20.08 y 20.00, donde se ubican niveles críticos previos de demanda.

