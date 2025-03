El peso mexicano cae 0.6% frente al dólar ante incertidumbre comercial y expectativas de la Fed

El peso mexicano se deprecia un 0.6% frente al dólar en la jornada de hoy, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 20.39 y un mínimo de 20.17. La presión sobre la divisa mexicana se da en medio de crecientes preocupaciones por la política comercial de Estados Unidos y la expectativa de nuevos datos de inflación que podrían influir en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed). Comercio y aranceles: incertidumbre con impacto en el mercado Durante el fin de semana, Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE. UU., declaró que no prevé que el presidente Donald Trump otorgue una prórroga a los aranceles del 25% sobre el acero y aluminio que México y Canadá exportan a Estados Unidos. No obstante, el mandatario confirmó la eliminación de estos aranceles para los productos que cumplan con el T-MEC, medida que será efectiva hasta el 2 de abril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ese día, Trump revelará su política de "aranceles recíprocos", lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales en la región. Además, en una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense evitó descartar la posibilidad de una recesión, argumentando que la economía atraviesa un "período de transición" tras los cambios en su política comercial. Expectativas sobre la Fed y datos clave de inflación Por otro lado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció la semana pasada un aumento en la incertidumbre económica, lo que ha elevado la atención de los inversionistas sobre los próximos datos de inflación al consumidor (CPI) y al productor (PPI) en EE. UU. Estos indicadores serán clave para anticipar las decisiones de política monetaria en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana, donde la Fed presentará sus nuevas proyecciones económicas. Factores clave para el mercado en los próximos días: Evolución del tipo de cambio y potenciales niveles de resistencia en USD/MXN.

y potenciales niveles de resistencia en USD/MXN. Anuncio oficial de aranceles recíprocos por parte de Trump el 2 de abril .

por parte de Trump el . Publicación de los datos de inflación en EE. UU. (CPI y PPI) esta semana.

esta semana. Expectativas sobre la reunión de la Fed y posibles ajustes en su política monetaria. La combinación de incertidumbre comercial y expectativas de la Fed mantiene la volatilidad en el mercado de divisas, con el peso mexicano reaccionando a estos factores en el corto plazo. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica en 20.3831 tras una fuerte recuperación, superando la resistencia en 20.3328 y entrando en zona de sobrecompra según el RSI. La tendencia es fuerte al alza, respaldada por el ADX. Si el precio consolida sobre 20.3328, podría buscar la resistencia clave en 20.5014, con una extensión hacia 20.6356 si la presión compradora persiste. Por otro lado, un rechazo en estos niveles y una corrección bajo 20.3328 abriría la puerta a una caída hacia 20.1772, con un posible retroceso más profundo hasta 20.0084 en caso de mayor debilidad.

