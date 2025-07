El peso mexicano cae tras solidez del dólar post-IPC

El peso mexicano opera con sesgo negativo este lunes, en una jornada marcada por la fortaleza del dólar estadounidense y la renovada incertidumbre comercial tras nuevas amenazas arancelarias por parte del expresidente Donald Trump. Hasta el momento, el tipo de cambio USDMXN ha oscilado entre un mínimo de 18.65 y un máximo de 18.86, con una subida intradía de aproximadamente 0.3%, reflejando un deterioro moderado en el sentimiento hacia activos emergentes. Aunque no se publicaron datos económicos relevantes en México, el foco del mercado estuvo en el reporte de inflación de Estados Unidos, el cual no modificó sustancialmente las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. La inflación general avanzó conforme a lo previsto tanto en términos anuales como mensuales, mientras que la inflación subyacente resultó más débil de lo esperado, lo que sugiere que las presiones sobre los precios —incluyendo las derivadas de los aranceles ya impuestos— permanecen contenidas. Como resultado, los operadores ajustaron ligeramente sus apuestas hacia dos recortes de tasas antes de fin de año, con la primera decisión probablemente en septiembre. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que la inflación podría repuntar en verano, lo que deja abierta la posibilidad de un aplazamiento en los ajustes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En paralelo, el dólar recibió impulso adicional gracias a una fuerte demanda en las recientes subastas de bonos del Tesoro a 10 y 30 años, así como a rumores renovados sobre la continuidad de Powell al frente del banco central. Este entorno reforzó el apetito por activos denominados en dólares, al tiempo que incrementó la presión sobre monedas emergentes como el peso. Además, las declaraciones de Trump durante el fin de semana —amenazando con imponer aranceles del 30% sobre productos de México y la Unión Europea, además de los 35% ya contemplados para Canadá— reavivaron temores de una nueva ronda de represalias que podrían afectar directamente al motor exportador mexicano, el cual depende en más de un 80% del mercado estadounidense. Análisis técnico (M15): En el gráfico de 15 minutos, el USDMXN rompió al alza el canal ascendente en el que venía operando desde el viernes, perforando con fuerza la resistencia en torno a 18.78 y alcanzando un máximo de 18.86. El RSI ha entrado en zona de sobrecompra, sugiriendo un posible agotamiento de corto plazo. El par podría registrar un pullback hacia la zona de ruptura, ahora convertida en soporte, antes de intentar alcanzar la extensión teórica del movimiento, ubicada en torno a 18.94, siempre y cuando no se invalide la ruptura con un regreso sostenido por debajo de 18.78. Fuente: xStation5. _____

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "