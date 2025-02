El peso mexicano cae un 0.8% pese al respiro en aranceles y expectativas sobre Banxico

El peso mexicano registra una depreciación del 0.8% intradía, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.50 y un mínimo de 20.32 en la sesión. La incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos y la reciente decisión de Donald Trump de posponer por 30 días los aranceles del 25% a México y Canadá han generado volatilidad en los mercados. Este aplazamiento se logró luego de que ambos países acordaran fortalecer las medidas de seguridad fronteriza. Mientras que Canadá se enfocará en el crimen organizado, México desplegará 10,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras para combatir el tráfico de drogas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores que afectan al peso mexicano Incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.: A pesar del aplazamiento, persiste el temor de que los aranceles finalmente se apliquen si Trump considera insuficientes las medidas tomadas por México y Canadá. Decisión de política monetaria de Banxico: Se espera que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anuncie una reducción de 50 puntos base en la tasa de referencia. Sin embargo, algunos analistas consideran que aún hay margen para mayores recortes debido a: Una inflación subyacente en 3.7% , cerca de los niveles previos a la pandemia.

, cerca de los niveles previos a la pandemia. Expectativas inflacionarias ancladas , sin señales de descontrol en el mediano plazo.

, sin señales de descontrol en el mediano plazo. Una desaceleración económica en México, con un crecimiento esperado para 2024 muy por debajo del de 2023 y con previsiones aún menores para 2025. Conflicto comercial con Ecuador añade presión A la incertidumbre sobre EE.UU. se suma el reciente anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 27% a las exportaciones mexicanas. Noboa justificó la medida alegando un "abuso" en el comercio bilateral y condicionó la firma de un Tratado de Libre Comercio con México a la resolución de estas diferencias. El conflicto comercial se intensificó tras el incidente diplomático en la embajada mexicana en Quito, lo que podría agravar las tensiones comerciales entre ambos países. Hasta el momento, la Secretaría de Economía de México no ha emitido una postura oficial al respecto. Perspectivas Especialistas advierten que la combinación de incertidumbre comercial y recortes en la tasa de interés podría seguir presionando al peso mexicano en el corto plazo. Sin embargo, factores como la estabilidad en la inflación y la ausencia de presiones por demanda agregada respaldan la postura de Banxico de flexibilizar su política monetaria. La evolución del tipo de cambio dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones con EE.UU. y Ecuador, así como de la respuesta del mercado a la decisión de Banxico esta semana. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.4280, con un rango clave delimitado por la resistencia en 20.6139 y el soporte en 20.1130. La acción del precio muestra un rebote desde niveles inferiores tras una caída pronunciada, mientras los promedios móviles sugieren un posible cambio de tendencia en desarrollo. Un quiebre sostenido por encima de 20.4635 podría llevar al par hacia 20.6139, con una extensión potencial hasta 20.8243 si el impulso continúa. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "