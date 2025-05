El peso mexicano cede terreno ante el dólar

El peso mexicano se deprecia un 0.7% en la jornada, con el tipo de cambio USDCLP alcanzando un máximo intradía de 19.42 y un mínimo de 19.27, en una sesión marcada por la recuperación del dólar y el tono moderado en torno a la política monetaria del Banco de México. Factores clave detrás del movimiento: Rebote del dólar estadounidense: La moneda estadounidense revirtió algunas pérdidas recientes, impulsada por una menor aversión al riesgo tras aplazarse la imposición de un arancel del 50% a las importaciones europeas hasta el 9 de julio, una medida anunciada días antes por el presidente Trump. Además, el proyecto de reforma fiscal, conocido como “big beautiful bill”, logró una aprobación ajustada en la Cámara de Representantes, contribuyendo a la estabilización del dólar frente a divisas emergentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectiva dovish del Banco de México: Persisten las expectativas de que Banxico extenderá su ciclo de recortes este año, luego de que los últimos datos de inflación subyacente se alinearan con las previsiones. El banco central ha recortado su tasa de referencia en 150 puntos básicos en los últimos tres anuncios, ubicándola actualmente en 8.5%. Atención en las minutas del FOMC: Los mercados aguardan la publicación de las minutas de la reunión de mayo de la Reserva Federal, en busca de pistas sobre el rumbo de la política monetaria en EE.UU. Si bien la Fed mantuvo las tasas sin cambios, el comunicado reflejó una creciente incertidumbre sobre la economía estadounidense, acentuada por la política comercial y los riesgos inflacionarios. Fuente: xStation5. Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN rompió con fuerza una directriz bajista que había limitado los avances desde mediados de mayo, confirmando el cambio de tendencia con una vela impulsiva y un cruce alcista entre las medias móviles de 50 y 200 periodos. El precio superó la resistencia de 19.37, que ahora actúa como soporte clave, y se acerca al siguiente objetivo técnico en 19.48, un máximo relativo anterior. El ADX respalda la fortaleza de la tendencia actual en el corto plazo, mientras que el RSI refleja un fuerte impulso, aunque también advierte de una posible sobrecompra de corto plazo. ____________ ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

