El peso mexicano cotiza al alza frente al dólar estadounidense este viernes, recuperando parte del terreno perdido tras el "recorte de línea dura" implementado por la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Este rebote sigue a una semana marcada por decisiones clave de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos. Factores Clave del Movimiento del MXN Reacción del Mercado a la Decisión del Banxico

El peso mexicano rebotó desde mínimos de dos semanas el jueves, impulsado por el anuncio del Banco de México (Banxico), que cumplió con las expectativas del mercado al reducir su tasa de interés en 25 puntos básicos, cerrando el año en 10%. Banxico destacó en su declaración que la inflación ha comenzado a moderarse y se espera que esta tendencia continúe, permitiendo una política monetaria más laxa en 2024.

y se espera que esta tendencia continúe, permitiendo una política monetaria más laxa en 2024. Sin embargo, el banco advirtió sobre los posibles impactos negativos de los aranceles más altos en Estados Unidos y señaló que el mercado laboral mexicano muestra señales de relajación. Datos de Inflación en EE.UU.

Los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) publicados en Estados Unidos fueron inferiores a lo esperado, aunque la inflación sigue persistiendo por encima de la meta del 2% de la Fed. Esta dinámica reforzó la percepción de que el peso podría beneficiarse de una posible pausa en los ajustes monetarios agresivos de la Fed. Comportamiento del Peso Mexicano en la Jornada El peso ha registrado un rango intradía entre 20.34 y 20.18 pesos por dólar, lo que representa un avance de +0.6%. Con este movimiento, el tipo de cambio se acerca nuevamente al nivel psicológico de 20.00 pesos por dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El máximo de 20.34 fue alcanzado en la apertura, mientras que la recuperación lo llevó a acercarse al soporte de 20.18.

Existe la posibilidad de que la moneda continúe fortaleciendo su posición si el panorama global mantiene el enfoque en una política monetaria menos restrictiva por parte de los principales bancos centrales. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "