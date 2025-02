El peso mexicano estable mientras exportaciones automotrices caen y la producción repunta

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, a pesar del fortalecimiento global de la divisa estadounidense. Durante la primera parte de la sesión, el peso registró un máximo de 20.63 y un mínimo de 20.55 por dólar. Retroceso en exportaciones de autos impacta el panorama económico Las exportaciones automotrices de México cayeron un 13.7% interanual en enero de 2025, con un total de 219,414 unidades enviadas al extranjero. Este descenso sigue a la caída del 5.8% en diciembre y representa el nivel más bajo para un enero desde 2022. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las principales marcas exportadoras, las mayores caídas se registraron en: General Motors: -23.8% (48,778 unidades) Nissan: -22.9% (33,807 unidades) Stellantis: -57.6% (15,035 unidades) Volkswagen: -31.7% (11,950 unidades)

En contraste, Toyota aumentó significativamente sus exportaciones en un 324.5% hasta las 23,638 unidades .

aumentó significativamente sus exportaciones en un hasta las . Estados Unidos fue el principal destino de los vehículos ligeros mexicanos (83.6% del total), seguido por Canadá (9.9%). Por otro lado, la producción automotriz en México mostró un leve crecimiento de 1.7% interanual en enero, alcanzando 351,257 unidades. Este resultado marca el nivel más alto para un enero desde 2020. El segmento de camionetas ligeras representó 73.8% de la producción total .

representó . A nivel de fabricantes, las marcas con mayor crecimiento fueron: Nissan: +8% (61,085 unidades) Toyota: +243.1% (26,509 unidades) KIA: +53.8% (24,300 unidades)

En contraste, la producción cayó en: General Motors: -10.7% (60,113 unidades) Stellantis: -39.9% (22,613 unidades) Volkswagen: -29.8% (20,780 unidades)

El dólar se fortalece y la Fed centra la atención del mercado El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose debido a que los mercados han ajustado sus expectativas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed). La preocupación inflacionaria derivada de los aranceles está llevando a los inversionistas a anticipar un ritmo más lento en la relajación monetaria. Además, esta semana podría traer mayor volatilidad para el peso, ya que: El presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes y el miércoles , con los mercados atentos a sus comentarios sobre política comercial e inflación .

, con los mercados atentos a sus comentarios sobre . El miércoles también se publicarán los datos del IPC de enero , lo que podría influir en las expectativas de tasas de interés.

, lo que podría influir en las expectativas de tasas de interés. En el ámbito local, mañana se conocerán los datos de producción industrial en México, ofreciendo señales sobre la salud económica del país. Banxico recorta tasa en 50 puntos base en medio de incertidumbre comercial El pasado 6 de febrero, el Banco de México (Banxico) redujo su tasa de referencia en 50 puntos base, situándola en 9.50%. Este recorte, el más agresivo desde agosto de 2020, responde a una combinación de inflación moderada y desaceleración económica. No obstante, la Junta de Gobierno de Banxico advirtió sobre los riesgos asociados a la política comercial de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México y Canadá. Esta medida generaría un "entorno de elevada incertidumbre", con potencial impacto en el crecimiento y estabilidad del mercado financiero mexicano. El desempeño del peso en los próximos días dependerá en gran medida de la evolución de estos factores y de las señales que emitan tanto la Fed como Banxico respecto a la política monetaria. El USDMXN se encuentra en 20.5843, respetando un soporte en 20.41 y mostrando un patrón de mínimos crecientes con una línea de tendencia alcista. La resistencia clave está en 20.65, mientras que el RSI indica un mercado neutral con ligera inclinación alcista. Fuente: xStation5.

