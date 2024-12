El peso mexicano extiende beneficios frente al dólar impulsado por señales de Banxico y la Fed

En la segunda mitad de la jornada, el peso mexicano continúa su avance frente al dólar estadounidense, consolidando una recuperación tras las caídas iniciales. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.25 y un mínimo de 20.10 durante el día, reflejando un entorno volátil marcado por eventos clave tanto en México como en Estados Unidos. Factores internacionales: expectativas sobre la Fed La publicación de los datos de inflación en Estados Unidos reveló un ligero aumento en la inflación general y una estabilidad en la inflación subyacente (core CPI) en noviembre. Estas cifras refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir tasas en su próxima reunión de diciembre. Las proyecciones más dovish para la política monetaria de la Fed contrastan con las señales más restrictivas (hawkish) que ha enviado el Banco de México, aumentando el atractivo del peso frente al dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Indicadores nacionales: fortaleza económica en México En el plano local, la economía mexicana también presentó señales de resiliencia: Inflación a la baja : La inflación general en México se ubicó en 4.55% interanual en noviembre, su nivel más bajo en ocho meses, mientras que la inflación subyacente se moderó a 3.58% , el nivel más bajo desde abril de 2020.

Desempleo en mínimos: La tasa de desempleo cayó a 2.5% en octubre, el nivel más bajo desde marzo y significativamente por debajo del pronóstico de 2.9%. Estos datos han alimentado las expectativas de que Banxico mantendrá su enfoque flexible en el ciclo de recortes de tasas, en línea con la postura cautelosa de su gobernadora, Irene Espinosa, antes de la reunión clave del 19 de diciembre. El USDMXN rebota desde 20.1075, con resistencia clave en 20.1576 y soporte principal en 20.0627. Una ruptura al alza de 20.1576 podría llevar al precio hacia 20.2569, mientras que una caída bajo 20.1075 apuntaría a 20.0627 como siguiente nivel relevante. Indicadores sugieren consolidación con ligera debilidad en la tendencia. Fuente: xStation5.

