El peso mexicano extiende su depreciación en un entorno de incertidumbre política y económica con Trump

El peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar, registrando una depreciación intradía del -0.3%. Durante la jornada, la moneda alcanzó un mínimo de 20.77 y un máximo de 20.85, en un día marcado por la ausencia de actividad en Wall Street debido al feriado de Martin Luther King en Estados Unidos. Sin embargo, los mercados financieros mantienen el enfoque en la inminente investidura de Donald Trump como presidente, un evento que genera alta incertidumbre debido a las posibles medidas económicas y comerciales que podría implementar en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto de las declaraciones de Trump y sus políticas económicas Durante la campaña, Trump indicó su intención de implementar cambios radicales en temas como la inmigración, el comercio internacional y la energía. Destacó su lema "perforar, perforar" como símbolo de su compromiso con fortalecer la economía interna de Estados Unidos, enfatizando la seguridad energética y la creación de empleos locales. Entre las primeras medidas que podría tomar, se mencionan: Cierre parcial o total de la frontera con México.

con México. Incremento de aranceles a las importaciones, que podrían alcanzar hasta el 25% .

a las importaciones, que podrían alcanzar hasta el . Firma de 60 a 100 decretos ejecutivos en las primeras horas de su mandato, cubriendo áreas clave como la política comercial y la inmigración. Estos anuncios han generado preocupación entre los países socios comerciales de Estados Unidos, especialmente México, dada su dependencia económica y comercial con el país vecino. Respuesta de México: Reducción de importaciones de China Ante este panorama, el gobierno mexicano, liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca fortalecer su posición mediante la creación de un grupo de trabajo que involucre a empresas estadounidenses que operan en México. Este esfuerzo tiene como objetivo reducir la dependencia de México de las importaciones provenientes de China y reorientar las cadenas de suministro. Declaraciones destacadas de Marcelo Ebrard: “No es fácil reemplazar una parte tan importante de los componentes, pero se puede hacer […] lo suficiente para reducir el crecimiento de las importaciones de China”.

México trabajará en conjunto con las empresas más importantes del país para mitigar posibles impactos de los nuevos aranceles anunciados por Trump. Contexto económico global Las tensiones comerciales y los posibles cambios en las políticas económicas de Estados Unidos han aumentado la volatilidad en los mercados internacionales. México, en particular, ha intensificado sus medidas para proteger su industria local y fortalecer las relaciones comerciales con su principal socio comercial. Estas acciones, aunque necesarias, también han incrementado la incertidumbre en el mercado cambiario, presionando a la baja al peso mexicano. El USD/MXN se encuentra actualmente en la zona de 20.86, manteniendo una estructura alcista respaldada por una línea de tendencia ascendente desde niveles más bajos. El precio ha superado el retroceso del 23.6% de Fibonacci en 20.79, lo que refuerza el impulso alcista. Fuente: xStation5.

