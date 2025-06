Powell pide paciencia mientras enfrenta presiones del Comité Bancario del Senado para bajar las tasas de interés.📃🔔

Durante el segundo día de su comparecencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó un enfoque prudente y basado en datos para la política monetaria, señalando que la Fed está a la espera de nuevos desarrollos en la inflación subyacente. Reconoció que el debilitamiento reciente del dólar estadounidense refleja una mayor incertidumbre macroeconómica y señaló que el impacto de los aranceles sobre la inflación podría ser tanto superior como inferior al esperado. Powell advirtió que una mala interpretación de este factor podría tener consecuencias a largo plazo, pero aclaró que la estanflación no es el escenario base de la Fed, aunque sigue siendo un riesgo a vigilar. Powell también abordó cuestiones relacionadas con los mercados financieros y la regulación, afirmando que el mercado de bonos funciona con normalidad y que pronto se adoptarán medidas relacionadas con Basilea III y la norma SLR. Reconoció que la política fiscal puede influir en la inflación, pero reiteró que la Fed no toma en cuenta los niveles de deuda federal al tomar decisiones de política monetaria. Las preguntas del comité del Senado estuvieron fuertemente orientadas a recortes de tasas, y varios participantes sugirieron reiteradamente que Powell es el único capaz de reducir los elevados pagos de intereses sobre la deuda pública estadounidense. Powell se mantuvo firme en sus respuestas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

