El peso mexicano mantiene su fortaleza a pesar del desmentido de Trump sobre política arancelaria

El peso mexicano mantiene su fortaleza en los mercados cambiarios, registrando una apreciación del 1.5% intradía, pese a que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió un informe del Washington Post sobre una posible moderación en su política de aranceles. En una publicación en Truth Social, Trump rechazó la información que sugería que sus asesores estaban evaluando limitar su estrategia arancelaria para aplicarla únicamente a productos específicos relacionados con preocupaciones de seguridad nacional o económica. "La historia del Washington Post, que cita fuentes anónimas que no existen, afirma incorrectamente que mi política arancelaria se limitará. Eso es un error", afirmó Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reporte del Washington Post y confianza del consumidor en México El artículo del Washington Post, basado en declaraciones de tres fuentes no identificadas, señalaba que los asesores de Trump discutían centrar los aranceles en productos críticos en lugar de una aplicación generalizada, lo que habría sido interpretado por los mercados como un posible alivio en las tensiones comerciales. A pesar de este desmentido, el peso mexicano logró consolidar beneficios, moviéndose en un rango intradía entre un máximo de 20.66 y un mínimo de 20.24. Este avance contrasta con un contexto interno de debilidad económica, ya que la confianza del consumidor en México cayó a 47.1 en diciembre, su nivel más bajo en cinco meses, reflejando una menor percepción de la situación económica actual (43.7 vs. 44.5 en noviembre) y menor disposición para realizar compras mayores (30.4 vs. 31.3). Factores detrás de la apreciación del peso Optimismo del mercado: La percepción de que cualquier medida arancelaria podría estar más dirigida y menos disruptiva, incluso tras el desmentido de Trump, ha beneficiado a monedas emergentes como el peso. Flujos hacia mercados emergentes: La búsqueda de activos de mayor rendimiento continúa favoreciendo al peso mexicano. Fortaleza estructural del peso: Factores como el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos siguen apoyando la moneda mexicana. Fuente: xStation5.

