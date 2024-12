El peso mexicano mantuvo un desempeño positivo frente al dólar estadounidense en la segunda parte de la sesión

El peso mexicano mantuvo un desempeño positivo frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, con una apreciación intradía de 0.3%, alcanzando un tipo de cambio mínimo de 20.16 y un máximo de 20.30. Al cierre de la sesión, el USDMXN se ubicaba en 20.18, reflejando un retroceso del dólar de 0.49%. Factores clave detrás del movimiento del peso Datos laborales débiles en EE. UU.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 30 de noviembre superaron las expectativas, indicando una leve debilidad en el mercado laboral. Este dato afectó al dólar al reducir las expectativas de mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal (Fed). Comentarios de Jerome Powell ignorados por el mercado

A pesar de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, con un tono más restrictivo, los mercados no reaccionaron significativamente, lo que permitió que monedas emergentes como el peso mexicano consolidaran ganancias. Ausencia de catalizadores internos en México

Aunque no hubo datos económicos relevantes en el calendario mexicano, Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (Banxico), hizo comentarios sobre el posible impacto inflacionario de un aumento del 12% en el salario mínimo para 2025. Espinosa subrayó que la decisión de política monetaria del próximo 19 de diciembre dependerá de la trayectoria de la inflación subyacente y los servicios. El USDMXN cotiza en 20.2052 con resistencia en 20.2308 y soporte en 20.1585, manteniendo una tendencia bajista bajo las medias móviles de 50 y 200 periodos. Un quiebre alcista por encima de 20.2308 podría llevar al precio a 20.2874, mientras que una ruptura bajista bajo 20.1585 apuntaría hacia 20.1000. El RSI en indica neutralidad y el ADX muestra baja fuerza de tendencia. Fuente: xStation5. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "