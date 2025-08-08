El peso mexicano modera su caída tras recorte Banxico, operando con ligeras pérdidas del 0,1 % en la jornada. El tipo de cambio USD/MXN se movió entre 18,54 y 18,63, reflejando una tendencia contenida y cautelosa tras la decisión del Banco de México.

Recorte de tasas en México y reacción contenida

El Banco de México (Banxico) redujo su tasa de referencia en 25 puntos base a 7,75 %, como parte de su estrategia gradual de desinflación. La inflación general disminuyó significativamente, de 4,51 % en junio a 3,51 % en julio, mientras que el crecimiento económico mostró signos de recuperación en el segundo trimestre.

A pesar de esta mejora, Banxico mantuvo una postura cautelosa, enfatizando que la flexibilización monetaria continuará de manera gradual para asegurar una convergencia ordenada hacia la meta de inflación del 3 % para 2026.

Comportamiento contenido del USD/MXN

Tras el recorte, el peso mexicano modera su caída, con el USD/MXN oscilando en niveles entre 18,54 y 18,63. Esta estabilidad del tipo de cambio refleja una dinámica conservadora del mercado, posiblemente influenciada por un entorno externo que favorece a monedas emergentes frente al dólar.

Expectativas de recorte en EE.UU. y presiones sobre el dólar

A nivel internacional, el dólar estadounidense enfrenta presiones bajistas. Una combinación de factores —como un informe laboral decepcionante y debilidad en el sector servicios— ha elevado significativamente las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, ahora estimadas en un 91 %.

Además, las recientes tensiones políticas derivadas de la nominación de Stephen Mirrán a la Junta de la Fed han reavivado preocupaciones sobre la autonomía del banco central, afectando aún más el sentimiento del mercado.

El peso mexicano modera su caída tras recorte Banxico, en un contexto de inflación en descenso y expectativas de aligeramiento monetario tanto en México como en EE.UU. El tipo de cambio USD/MXN ha mostrado un comportamiento contenido, aunque con una leve tendencia hacia la baja. La combinación del entorno interno mejorando y la incertidumbre externa ajustando las expectativas hacia recortes de la Fed podría favorecer al peso en el corto plazo.

Análisis Técnico del Peso Mexicano (M15)

Fuente: xStation5.

El gráfico de 15 minutos del par USD/MXN muestra una estructura técnica claramente bajista, con sucesivos máximos y mínimos descendentes. El precio se mantiene por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, que actúan como resistencias dinámicas, y ha perforado el nivel de soporte correspondiente al retroceso de Fibonacci del 100% en 18.5388, abriendo espacio hacia el siguiente objetivo en 18.3965 (extensión 161.8%). Los repuntes anteriores han sido contenidos cerca del nivel de 18.6262 (Fibo 61.8%), lo que refuerza la presión vendedora. El RSI se mantiene por debajo de 50, lo que respalda el sesgo bajista en el corto plazo, aunque una pérdida clara de los 18.54 podría acelerar el movimiento hacia nuevos mínimos.

___

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: