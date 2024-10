El peso mexicano muestra leve recuperación antes de la decisión de Banxico

El peso mexicano se valorizó ligeramente en la jornada de hoy, recuperándose en un 0.7% frente al dólar estadounidense, cotizando alrededor de 19.46 pesos por dólar. Esta leve apreciación sigue a la caída del 1.4% registrada el día anterior, provocada por la aprobación de la reforma que otorga mayor control al Ejecutivo sobre la Guardia Nacional, lo que ha generado inquietudes en los mercados financieros sobre el creciente poder militar en asuntos civiles. La reforma ha introducido incertidumbre política, afectando la percepción de riesgo en torno a la estabilidad institucional de México. Sin embargo, el peso ha logrado mejorar desde los niveles cercanos a 19.70 pesos por dólar observados ayer, mostrando una resistencia moderada en el mercado cambiario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas sobre Banxico y política monetaria Hoy el Banco de México (Banxico) anunciará su decisión de política monetaria, con la tasa de interés actualmente en 10.75%. Los analistas anticipan un recorte de 25 puntos básicos, que llevaría la tasa a 10.50%. Esta expectativa está respaldada por la orientación reciente de Banxico, que en agosto ya mostró un cambio en su enfoque hacia la desaceleración de la economía real, a pesar de que la inflación sigue siendo un desafío considerable. El último recorte de tasas ocurrió en un contexto de depreciación del peso, lo que generó preocupaciones sobre presiones inflacionarias por importaciones. Sin embargo, Banxico ha mantenido su curso, y las declaraciones recientes de sus funcionarios sugieren que continuarán moderando su política monetaria. Aunque algunos consideran que Banxico podría recortar en 50 puntos básicos, este escenario parece improbable por el momento. Las tasas reales siguen siendo elevadas y, aunque la economía muestra signos de desaceleración, no se observan indicios de una recesión profunda. Además, la persistencia inflacionaria actúa como un freno para recortes más agresivos. Escenario internacional y su impacto en el peso A nivel internacional, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos se mantuvieron estables en agosto, superando las expectativas. Además, se confirmó que la economía estadounidense creció a un ritmo anualizado del 3% en el segundo trimestre, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo subieron a 218,000, un aumento respecto a la semana anterior. Sin embargo, el dólar no reaccionó positivamente a estos datos y perdió terreno frente al peso mexicano, contribuyendo a la leve recuperación de la moneda mexicana. Hoy también se espera el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría influir en los mercados si los inversionistas anticipan otro recorte significativo de tasas en Estados Unidos. La postura de Powell será clave para determinar el rumbo de las divisas emergentes, incluido el peso mexicano. USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio tocó la resistencia en 19.63 y comenzó un movimiento a la baja, acercándose a la zona del 50.0% de Fibonacci, donde inició un repunte. Con la tendencia alcista actual, el tipo de cambio podría buscar nuevamente el techo en los 19.63. Si logra romper esta resistencia, podría extenderse hasta los 19.7154. El indicador RSI sugiere que aún hay espacio para el crecimiento antes de alcanzar una zona de sobrecompra, mientras que el indicador ADX muestra que la tendencia está tratando de ganar fuerza. Esto sugiere que, de continuar el impulso positivo, el tipo de cambio tiene el potencial de alcanzar niveles más altos.



