El peso mexicano muestra una apreciación intradía del 0.3% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio oscilando entre un mínimo de 20.67 y un máximo de 20.82 hasta el momento. Esta recuperación se da tras haber alcanzado los 20.90 en el último día de 2025, iniciando una corrección que ha favorecido al peso en un entorno de menor actividad debido al feriado de Año Nuevo en Estados Unidos. Factores Clave Detrás del Movimiento del Peso Rendimientos de los Bonos del Tesoro de EEUU: Los rendimientos a 10 años cayeron al 4.35%, reduciendo el atractivo del dólar y beneficiando a monedas emergentes como el peso mexicano. Cierre de Mercados: El feriado de Año Nuevo en Estados Unidos ha reducido la liquidez, favoreciendo movimientos técnicos en el mercado cambiario. Datos de Desempleo en EEUU: Las solicitudes semanales de beneficios de desempleo fueron menores a las esperadas, lo que refleja que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido.

, el nivel más bajo desde finales de noviembre. Según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el mercado laboral se encuentra en una "forma sólida", aunque muestra señales de moderación. Expectativas de Datos Económicos El mercado está atento a la publicación de indicadores clave que podrían aumentar la volatilidad cambiaria: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PMI Manufacturero de México : Se espera un aumento moderado de 49.9 en noviembre a 50 puntos en diciembre, lo que marcaría una expansión marginal en el sector.

: Se espera un aumento moderado de en noviembre a en diciembre, lo que marcaría una expansión marginal en el sector. PMI Industrial de EEUU: Programado para las 11:45 (GMT -3), este dato podría influir en la percepción de los inversores sobre la economía estadounidense y afectar al dólar. Contexto General A pesar de la recuperación intradía del peso mexicano, los datos laborales positivos en EEUU podrían reforzar al dólar en el corto plazo. La combinación de un mercado laboral sólido y expectativas de política monetaria menos restrictiva sugiere que la dinámica entre el dólar y las monedas emergentes continuará siendo influenciada por los datos económicos de ambos países.





El USDMXN cotiza en 20.7561, con soporte clave en 20.7296 y resistencia en 20.8948, mostrando fuerza alcista. Si supera 20.8948. El RSI está en zona neutra, pero el ADX muestra un incremento de fuerza direccional. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "