El peso mexicano opera estable; Banxico analiza futuros recortes de tasas

En el inicio de la jornada posterior al feriado de Navidad, el peso mexicano muestra estabilidad frente al dólar, operando en un rango estrecho de 20.13 a 20.20. Este comportamiento refleja la cautela de los mercados ante datos económicos clave y factores de incertidumbre política. Factores que podrían influir en la jornada Datos de empleo en Estados Unidos : Se esperan las cifras semanales de solicitudes de beneficios por desempleo, con una proyección de aumento a 223,000 desde los 220,000 registrados la semana anterior. Estos datos podrían generar volatilidad en los mercados cambiarios. Política monetaria del Banco de México El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, declaró que en la próxima reunión de febrero de 2025 podría discutirse un nuevo recorte de la tasa de interés, en un rango de 25 a 50 puntos básicos. Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en 10 %, tras el recorte de 25 puntos básicos efectuado el 20 de diciembre. Inflación y perspectivas económicas : Aunque la inflación general ha mostrado señales de desaceleración, Banxico ajustó al alza sus expectativas debido a la incertidumbre por posibles aranceles y factores externos. Heath subrayó que cualquier recorte mayor a 50 puntos básicos sería improbable.

Condiciones para recortes adicionales : Según Heath, la decisión final dependerá de: El discurso inaugural de Trump el 20 de enero y su impacto en los mercados. Las proyecciones de inflación. La estabilidad económica global.

Proyecciones económicas para México Crecimiento económico : Los analistas anticipan un crecimiento de solo 1.12 % en 2025, menor al 1.6 % esperado para este año.

Inflación : Se proyecta que cierre 2025 en 3.8 %, desacelerándose desde el 4.37 % esperado al cierre de 2024. Heath destacó que la desaceleración del crecimiento responde a una política fiscal estricta y al ambiente de incertidumbre que enfrenta el sector privado. Sin embargo, confía en que esto ayudará a Banxico a cumplir con su meta de inflación a mediano plazo, permitiendo una política monetaria más neutral en el futuro. El USDMXN opera en 20.15, rebotando desde el soporte en 20.13 (23.6% de Fibonacci) y mostrando rechazo en 20.31 (61.8%). Las medias móviles indican consolidación, mientras el RSI sugiere momentum bajista moderado. Si supera 20.20, podría alcanzar 20.31 y luego 20.39. A la baja, perder 20.13 abriría camino hacia 20.02 y 19.96. Fuente: xStation5.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "