El peso mexicano pierde fuerza tras la caída en la confianza del consumidor de septiembre

Hoy se publicaron los datos de la confianza del consumidor de México para septiembre, los cuales mostraron una caída a 47.10 puntos, por debajo de los 47.60 registrados en agosto y del valor esperado de 48 puntos. Este descenso refleja una percepción económica más débil entre los consumidores, principalmente debido a una menor confianza en la situación económica actual y futura tanto del país como de los hogares, así como una perspectiva más pesimista sobre la compra de bienes durables. Impacto en el peso mexicano El peso mexicano comenzó la jornada siguiendo su tendencia bajista de los últimos días. Aunque los movimientos en el tipo de cambio no han mostrado gran volatilidad, la publicación de los datos de confianza del consumidor afectó la divisa, que perdió terreno frente al dólar. El tipo de cambio alcanzó un mínimo de 19.24 pesos por dólar y un máximo de 19.32. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este retroceso en el peso podría estar relacionado con la expectativa de que los débiles datos de confianza del consumidor alimenten la posibilidad de mantener el ciclo de recortes de tasas por parte del Banco de México. Cabe recordar que, en las minutas de la semana pasada, Banxico presentó una visión más optimista para la economía, respaldada por un escenario inflacionario más controlado. Perspectivas para el resto de la semana Para lo que queda de la semana, no se esperan más datos económicos relevantes en México, lo que sugiere que la volatilidad del peso dependerá principalmente de los eventos relacionados con la divisa estadounidense. Hoy están programados tres discursos de miembros de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., los cuales podrían influir en la dirección de la política monetaria y, por ende, en el comportamiento del dólar: 10:00 (GMT -3) : Discurso de Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis.

: Discurso de Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis. 16:00 (GMT -3) : Comentarios de Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed.

: Comentarios de Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. 18:00 (GMT -3): Nuevamente intervención de Kashkari. Los comentarios de los funcionarios de la Fed podrían generar fluctuaciones en los mercados, lo que sumaría volatilidad al tipo de cambio del peso frente al dólar. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15)

Fuente: xStation5. Tras un periodo de estabilidad, el tipo de cambio ha iniciado un nuevo movimiento al alza, buscando un nuevo techo en el rango de 50.0% y 61.8% de Fibonacci. Esto podría ser un intento de consolidar antes de continuar su tendencia general de mediano plazo a la baja. En este contexto, podríamos observar al tipo de cambio buscando nuevamente el soporte en los 19.2326, y si el impulso es más fuerte, podría descender hasta los 19.1885. El indicador RSI indica que el activo se encuentra en zona de sobrecompra, lo que sugiere que una corrección podría estar en camino. Sin embargo, el indicador ADX respalda la fuerza de la tendencia actual, lo que implica que, a pesar de la posible corrección, el impulso al alza aún tiene vigencia en el corto plazo.

