El peso mexicano pierde terreno frente al dólar en la primera parte de la jornada

El peso mexicano comenzó a ceder terreno frente al dólar estadounidense tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos. Aunque durante la primera parte de la jornada el peso muestra estabilidad frente al dólar, con un comportamiento neutral, el tipo de cambio fluctúa en un rango ajustado entre 20.16 y 20.25. Factores que presionan al peso mexicano Fortalecimiento del dólar estadounidense: La moneda estadounidense se fortalece a medida que los mercados ajustan sus expectativas en torno a la reunión de la Reserva Federal (Fed) programada para el miércoles 18 de diciembre. Actualmente, existe una probabilidad del 96.4% de que la Fed realice un recorte de 25 puntos básicos, según los futuros de fondos federales. Sin embargo, las expectativas para enero han caído al 20% debido a la incertidumbre generada por datos inflacionarios poco concluyentes. Expectativas de Banxico: Un día después de la decisión de la Fed, el jueves 19 de diciembre, se espera que el Banco de México (Banxico) anuncie un recorte en su tasa de referencia, llevándola de 10.25% a 10.0%. Este movimiento, ampliamente anticipado por el mercado, podría incrementar la presión sobre el peso debido al diferencial de tasas de interés frente al dólar, que podría estrecharse aún más. Perspectivas de corto plazo Datos inflacionarios en EE. UU. : Los recientes datos del IPC sugieren un entorno inflacionario complejo, lo que podría influir en el tono de la Fed al momento de justificar su decisión de política monetaria.

Volatilidad en el mercado cambiario: Hasta la divulgación de las decisiones de política monetaria tanto de la Fed como de Banxico, el peso mexicano podría mostrar movimientos cautelosos dentro de un rango estrecho, mientras los inversionistas ajustan sus posiciones en función de las expectativas. Fuente: xStation5. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El USDMXN muestra un rebote significativo desde el soporte en 20.1684, respetando la línea de tendencia alcista trazada desde los mínimos recientes. Actualmente se encuentra enfrentando resistencia en torno a 20.2341, tras una recuperación impulsiva. El RSI apunta a un momentum alcista moderado, mientras el ADX refleja una tendencia aún débil. Si el precio rompe claramente la resistencia de 20.2581, podría extenderse hacia 20.3076 como siguiente objetivo clave. En caso de perder el soporte en 20.1684, el precio podría retroceder hacia 20.1282, lo que invalidaría la estructura actual.

