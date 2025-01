El peso mexicano retrocede 1.7% frente al dólar tras corrección en la sesión de hoy

Este jueves, el peso mexicano registró una pérdida intradía del 1.7% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 20.83 y un mínimo de 20.50 durante la sesión. Este movimiento refleja tanto factores externos como internos que afectan a los mercados emergentes. Factores internacionales y desempeño económico de Estados Unidos En el ámbito internacional, los mercados reaccionaron a datos mixtos provenientes de Estados Unidos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las ventas minoristas de diciembre crecieron apenas un 0.4% intermensual , quedando por debajo del 0.6% estimado.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron a 217,000, superando las expectativas de 213,000. Estas cifras han aumentado la incertidumbre sobre la solidez de la economía estadounidense. Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) continúan manteniendo un discurso optimista, sugiriendo que la inflación está bajo control. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedieron al 4.65%, lo que podría indicar una moderación en las presiones inflacionarias sin comprometer el crecimiento económico. Impacto del fortalecimiento del yen japonés y el carry trade Otro factor clave en la depreciación del peso fue el fortalecimiento del yen japonés, impulsado por especulaciones de que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés en enero. Esto es particularmente relevante para México, dado que el país es un destino destacado para estrategias de carry trade, donde los inversionistas buscan activos con altos rendimientos. El mercado de deuda gubernamental mexicano captó en 2024 cerca de 1.83 billones de pesos (89,672 millones de dólares) provenientes del exterior, un 2.5% más que en 2023. Este flujo fue impulsado por el ciclo de endurecimiento monetario del Banco de México, iniciado en 2022 para contrarrestar la inflación post-pandemia. Contexto político y desafíos a futuro El peso mexicano también enfrenta desafíos derivados de la incertidumbre política en Estados Unidos, especialmente ante el posible retorno de Donald Trump a la presidencia. Aunque la moneda ha destacado por su fortaleza entre los mercados emergentes, estas tensiones geopolíticas podrían agregar volatilidad. Fuente: xStation5.

