El peso mexicano retrocede ante el dólar tras tensiones comerciales con EE. UU.

El peso mexicano inició la jornada con una depreciación del 0.4% frente al dólar estadounidense, situando el tipo de cambio en un rango intradía entre 20.63 y 20.77. La debilidad de la moneda mexicana refleja la incertidumbre generada por un posible conflicto comercial entre México y Estados Unidos, tras recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Respuesta de México a amenazas arancelarias En una conferencia de prensa televisada, Sheinbaum abordó las amenazas arancelarias emitidas por el expresidente Donald Trump. La mandataria enfatizó que, de concretarse un incremento en los aranceles a productos mexicanos, su gobierno respondería con medidas equivalentes, lo que podría derivar en una guerra comercial entre ambos países. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sheinbaum declaró que este escenario solo pondría en riesgo las cadenas de suministro compartidas, destacando que sectores clave como el automotriz serían particularmente vulnerables. Asimismo, subrayó los esfuerzos de México para cooperar con EE. UU. en cuestiones fronterizas: La inmigración ilegal desde México hacia EE. UU. se ha reducido en un 75% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

México colabora activamente en combatir el tráfico de fentanilo hacia EE. UU., aunque Sheinbaum puntualizó que el problema radica en el consumo y las políticas de salud pública estadounidenses. Implicaciones para los mercados y el peso mexicano Las declaraciones de la presidenta generaron preocupaciones en torno a una posible guerra comercial, que podría tener las siguientes consecuencias: Inflación en EE. UU.: Un aumento en los aranceles podría incrementar los precios al consumidor, particularmente en sectores como el de autopartes. Política monetaria restrictiva: un repunte inflacionario podría obligar a la Reserva Federal (Fed) a mantener tasas de interés elevadas por más tiempo. Fortalecimiento del dólar: Tasas altas en EE. UU. tienden a atraer mayores flujos de capital, incrementando la demanda por el dólar y presionando al peso mexicano. El USD/MXN se encuentra con una resistencia clave en 20.75 (nivel de la extensión de Fibonacci 61.8%) y soporte en 20.66. Aunque el impulso alcista previo perdió fuerza, el precio sigue por encima de la media móvil de 200 períodos, indicando una posible tendencia positiva en el corto plazo. Un rompimiento por encima de 20.75 podría llevar al precio hacia los niveles de 20.82 y 20.95, mientras que una pérdida del soporte en 20.66 abriría el camino hacia 20.58 y 20.46.Fuente: xStation5.

