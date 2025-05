El peso mexicano retrocede frente al dólar en medio de expectativas de recorte de tasas por parte de Banxico

El peso mexicano se deprecia este miércoles, en una jornada marcada por la expectativa del anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico). El tipo de cambio USDCLP sube un 0.5% intradía, alcanzando un máximo de 19.47 y un mínimo de 19.33, tras haber rebotado desde el piso de 19.29, su nivel más bajo en siete meses, registrado en la sesión previa. Mercado anticipa nueva rebaja de tasas La presión sobre la divisa local se explica principalmente por la reunión de Banxico que se celebra hoy, donde se espera ampliamente un séptimo recorte consecutivo de tasas de interés. Según un sondeo de Reuters, 30 de 31 analistas estiman una baja de 50 puntos base, lo que llevaría la tasa de referencia del 9% al 8.5%. Sólo un economista anticipa una pausa, alineándose con la postura más cautelosa adoptada recientemente por la Reserva Federal de EE.UU., que advirtió sobre riesgos inflacionarios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión de Banxico podría verse condicionada por un repunte de la inflación , que en abril subió a 3.93% anual, su nivel más alto en lo que va del año.

No obstante, la inflación sigue dentro del rango objetivo del banco central (3% +/- 1 pp).

A pesar de una economía que crece a un ritmo moderado —PIB de 0.2% en el primer trimestre—, la producción industrial avanzó un 1.9% anual en marzo, lo que evidencia cierta resiliencia. Implicaciones para el peso El impacto sobre el peso dependerá de la magnitud del recorte: Sin recorte de tasas : El peso podría apreciarse significativamente , llevando al USDCLP a romper el soporte en 19.29.

Recorte de 25 pb : También favorecería al peso, aunque con menor intensidad. El siguiente soporte estaría en los mínimos de septiembre y octubre de 2024.

Recorte de 50 pb (consenso): Ya descontado por el mercado, lo que limitaría la reacción inmediata del peso. El foco pasaría a estar en el tono del comunicado, buscando pistas sobre futuras rebajas en junio o agosto. Contexto internacional y fundamentos locales A pesar de los retos externos, como los aranceles persistentes de EE.UU. sobre acero y autos y la próxima revisión del acuerdo USMCA, el peso ha mostrado fortaleza este año. Esto se debe a una combinación de factores: Enfriamiento de las presiones monetarias desde EE.UU.

Entradas sólidas de divisas por exportaciones petroleras y agrícolas

Una economía mexicana que, pese a sus debilidades, sigue mostrando fundamentos estables Con una tasa de interés aún elevada en términos reales y un diferencial todavía atractivo frente a sus pares, el peso mantiene cierto atractivo para los inversores, aunque su comportamiento en las próximas sesiones dependerá en gran medida de las señales que emita Banxico esta tarde. Fuente: xStation5.

