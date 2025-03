El peso mexicano retrocede tras anuncio de aranceles en EE.UU. y datos de empleo

El peso mexicano se deprecia un 0.2% en la jornada, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 20.34 y un máximo de 20.54 en lo que va de la sesión. La divisa enfrenta presión luego del anuncio de nuevos aranceles generales del 25% por parte del presidente de EE.UU., así como la publicación de los datos de desempleo en México. Aranceles del 25% impactan al mercado A través de su plataforma Truth Social, el presidente de EE.UU. anunció que los aranceles del 25% sobre México y Canadá entrarán en vigor la próxima semana (4 de marzo). Este anuncio ha generado incertidumbre en los mercados, pues un incremento en los costos comerciales podría afectar el comercio bilateral y la inversión extranjera en México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empleo en México: mejora la tasa de desempleo, pero cae la participación laboral En cuanto a los datos económicos, el desempleo en México cayó a 2.7% en enero de 2025, por debajo del 2.9% registrado un año antes. La cifra refleja una reducción de 80,620 personas desempleadas, situando el total en 1.649 millones. Otros datos clave del reporte laboral: Empleo total: aumentó en 532,700 personas , alcanzando 59.44 millones , con el sector manufacturero liderando las ganancias (+0.6%).

aumentó en , alcanzando , con el sector manufacturero liderando las ganancias (+0.6%). Subempleo: descendió a 6.9% desde 7.1% , lo que indica una mejora en la calidad del empleo.

descendió a desde , lo que indica una mejora en la calidad del empleo. Tasa de participación laboral: bajó de 59.8% a 59.4%, con un aumento de 1 millón de personas inactivas, totalizando 41.82 millones. A pesar de la caída en la tasa de desempleo, la menor participación laboral podría reflejar una mayor desmotivación o falta de oportunidades en ciertos sectores. Perspectiva del peso mexicano Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "