El peso mexicano retrocede tras cifras débiles de producción industrial

El peso mexicano retrocede este lunes, registrando una depreciación intradía del 0.6%, lo que llevó al USDMXN a un máximo de 18.69. La caída se produjo tras la publicación de cifras de producción industrial en México que sorprendieron negativamente a los analistas. Durante la sesión, el tipo de cambio marcó un mínimo de 18.57 antes de repuntar.

Producción industrial decepciona al mercado

De acuerdo con datos del INEGI, la actividad industrial en junio cayó 0.1% mensual con ajuste estacional, revirtiendo el avance de 0.7% registrado en mayo. En términos anuales, el indicador retrocedió 0.4%, muy por debajo de la estimación del mercado, que anticipaba un crecimiento de +0.9%.

Sectores con mayor impacto

Minería : -8.5% anual, siendo el principal lastre para la actividad industrial.

Energía, suministro de agua y gas : -3.8% anual.

Construcción : +1.5% anual, ayudando a amortiguar el retroceso.

Manufacturas: 0.0%, sin variación frente al mismo mes del año anterior.

Estos datos confirman un escenario de desaceleración económica en México, con particular debilidad en el sector extractivo y energético.

Expectativa por inflación de EE.UU. y política monetaria

En el ámbito internacional, los inversionistas concentran su atención en el dato de inflación de Estados Unidos, que se dará a conocer mañana. El consenso espera un aumento mensual de 0.2% y un repunte anual a 2.8%.

Pese a la presión inflacionaria, los futuros de tasas indican que los mercados descuentan con alta probabilidad:

Un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Un segundo recorte antes de fin de año, lo que podría influir en la trayectoria del peso frente al dólar en el corto plazo.

Análisis técnico del USDMXN

Fuente: xStation5.

En gráficos de 15 minutos, el USDMXN rompió al alza la resistencia en 18.6059, coincidente con la media móvil simple de 200 periodos, impulsado por la reacción al dato económico. Este quiebre abrió paso hacia la zona de 18.7334, que actúa como siguiente resistencia clave. El soporte inmediato se ubica nuevamente en 18.6059, seguido por 18.5269. El RSI se sitúa en 58, indicando que aún hay margen para nuevas alzas antes de entrar en sobrecompra. Mientras el precio se mantenga sobre el soporte recién roto, el sesgo técnico intradía continúa siendo alcista.

____

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: