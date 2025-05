El peso mexicano se aprecia ante debilidad del dólar

El peso mexicano muestra una apreciación del 0.6% frente al dólar en la sesión de hoy, cotizando entre un máximo intradía de 19.62 y un mínimo de 19.50. Esta recuperación de la moneda mexicana se produce en un contexto de debilidad generalizada del dólar estadounidense y de cara a una decisión clave de política monetaria por parte del Banco de México. Aunque hoy no se publican datos económicos relevantes en el ámbito local, los operadores mantienen la atención puesta en la reunión de política monetaria de mañana, en la que se espera un recorte de 50 puntos base, lo que llevaría la tasa de interés de 9.00% a 8.50%. Esta medida responde a un entorno de menor presión inflacionaria y al objetivo de estimular una economía que muestra signos de desaceleración moderada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el plano internacional, el dólar retrocede tras conocerse que la inflación en Estados Unidos fue más débil de lo esperado. Según datos del Bureau of Labor Statistics, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó un 0.2% mensual en abril, por debajo del 0.3% anticipado por el mercado, mientras que la inflación anual se ubicó en 2.3%, su nivel más bajo desde febrero de 2021. La inflación subyacente se mantuvo en 2.8% interanual, marcando un mínimo de cuatro años. Este menor dinamismo inflacionario reduce la urgencia de nuevas alzas en las tasas por parte de la Reserva Federal y, junto con la pausa temporal en los aranceles tras el acuerdo parcial entre EE. UU. y China, genera un entorno favorable para los activos de mayor rendimiento, como el peso mexicano. El fortalecimiento del peso este martes responde a una combinación de factores internos y externos: expectativas de política monetaria más laxa en México y menor presión inflacionaria en EE. UU., lo que debilita al dólar en los mercados internacionales. Fuente: xStation5. El par USDMXN mantiene una tendencia bajista intradía, con una ruptura clara de la línea de tendencia descendente y una posterior recuperación hacia los 19.66 antes de retomar la caída. Actualmente, cotiza en torno a 19.50, zona de soporte clave, tras fallar en sostenerse sobre las medias móviles de 50 y 200 periodos. El RSI indica condiciones cercanas a sobreventa, mientras que el ADX elevado confirma la fortaleza de la tendencia. La presión bajista predomina, y una ruptura sostenida por debajo del soporte actual podría abrir camino hacia la zona de 19.41.

