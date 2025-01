El peso mexicano se aprecia un 0.9% tras reporte del Washington Post sobre aranceles

El peso mexicano registra una apreciación intradía del 0.9% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango de 20.36 a 20.66 pesos por dólar en las primeras horas de la jornada. Este movimiento marca un fortalecimiento notable impulsado por factores internacionales que han debilitado al dólar. Factores detrás de la apreciación del peso mexicano Debilitamiento del dólar estadounidense: El dólar ha perdido fuerza debido a un reporte del Washington Post, que señala que la administración Trump podría estar evaluando medidas arancelarias más moderadas. Según el informe, los asesores del presidente están considerando tarifas específicas que aplicarían únicamente a importaciones críticas, en contraste con los planes iniciales de aranceles universales planteados durante su campaña presidencial.

Este giro en la política comercial reduce las tensiones en los mercados y favorece a monedas emergentes como el peso mexicano. Corrección tras un año de fortaleza del dólar: Durante 2024, el dólar se fortaleció un 22% frente al peso mexicano, dejando espacio para una corrección a medida que los operadores reevalúan las expectativas en torno a las políticas monetarias y comerciales de Estados Unidos. Datos económicos clave por publicarse: Los inversores esperan importantes indicadores del mercado laboral estadounidense esta semana, como el informe de empleos (NFP) y los datos de vacantes laborales (JOLTS), para evaluar la solidez de la economía de Estados Unidos.

Además, se prestará atención a los discursos de varios funcionarios de la Reserva Federal y a la publicación de las minutas de la reunión de diciembre del banco central, en busca de pistas sobre el rumbo de la política monetaria. Contexto de mercado El mercado cambiario continúa influenciado por una combinación de factores geopolíticos, económicos y expectativas sobre las tasas de interés. Un posible enfoque más flexible en las políticas comerciales de Estados Unidos podría aliviar la presión sobre las monedas emergentes, mientras que los comentarios de la Reserva Federal serán clave para definir si el ciclo de endurecimiento monetario se prolongará. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El USDMXN cotiza en 20.4293, rebotando tras tocar soporte en 20.3663. Las medias móviles (SMA 50 y 200) confirman tendencia bajista, mientras que el RSI está cerca de sobreventa. Si rompe 20.4545, podría alcanzar 20.5915 y 20.6998. A la baja, perder 20.3663 abriría paso a 20.2284 y 20.1285. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "