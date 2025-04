El peso mexicano se debilita ante renovadas tensiones comerciales y repunte inflacionario

El peso mexicano se depreció con fuerza este miércoles, rompiendo la reciente zona de lateralización para cotizar nuevamente en niveles cercanos a los 21 pesos por dólar, alcanzando un máximo intradía de 21.07 y un mínimo de 20.77. El movimiento coincide con un entorno externo adverso y cifras locales de inflación que, aunque contenidas, consolidan la idea de persistencia inflacionaria. La inflación en México se acelera levemente en marzo Según los datos divulgados esta mañana: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación general anual en marzo se ubicó en 3.80% , frente al 3.77% de febrero , en línea con las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más alto en lo que va del año.

En términos mensuales, el índice avanzó 0.31% , superando la lectura anterior de 0.28% .

La inflación subyacente —que excluye los precios más volátiles— se mantuvo prácticamente estable, con una tasa anual de 3.64% frente al 3.65% anterior, mientras que en su variación mensual fue de 0.43%. Los precios al consumidor mostraron presiones en rubros como: Alimentos, alcohol y tabaco , que registraron un alza de 4.15% interanual (vs. 3.78% en febrero),

mientras que la inflación en vivienda se moderó levemente a 3.64% desde 3.75%. A pesar de este repunte, la inflación permanece por debajo del techo del objetivo de Banxico (4%), aunque la falta de una trayectoria clara de descenso sigue limitando el margen para flexibilizar la política monetaria. El entorno externo: tensión comercial y aversión al riesgo La presión sobre el peso se amplificó luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una escalada arancelaria contra China, con tarifas que subirán hasta 104% a partir de mañana. Esta medida marca un giro contundente hacia el proteccionismo y agita el temor a una guerra comercial prolongada entre las dos mayores economías del mundo. Entre las principales consecuencias: Aumento en la aversión global al riesgo , afectando a activos de economías emergentes.

Salida de capitales de países altamente dependientes del comercio exterior, como México.

Preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU., que afectaría directamente las exportaciones mexicanas. Este deterioro externo limita la capacidad de Banxico para recortar tasas, al tiempo que eleva la incertidumbre sobre la cuenta corriente y presiona el balance de riesgos macroeconómicos. Fuente: xStation5. El par USDMXN ha mostrado una clara recuperación en las últimas sesiones, rebotando con fuerza desde la zona de 20.47, que actuó como soporte clave, y superando nuevamente la media móvil de 200 períodos. Actualmente, el precio se mueve dentro de un canal ascendente bien definido, con la parte alta proyectada cerca de los 21.28, mientras que el soporte dinámico del canal se mantiene como guía de tendencia. La cotización ya ha superado la resistencia intermedia de 20.81, que ahora podría actuar como soporte si hay retrocesos. El RSI se mantiene en zona neutral-alcista, lo que indica espacio para más subidas antes de entrar en sobrecompra, y el ADX comienza a apuntar hacia una consolidación de la fuerza compradora. De mantener este impulso, el próximo objetivo se ubica en los 21.28, aunque cualquier fallo en sostenerse sobre 20.81 podría habilitar correcciones hacia 20.47 nuevamente.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "