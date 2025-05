El peso mexicano extiende su avance tras datos económicos mixtos y presión sobre el dólar

El tipo de cambio USDMXN mantiene su tendencia bajista este jueves 22 de mayo, retrocediendo un 0.2% en la sesión intradía y cotizando en torno a 19.32, tras haber alcanzado un máximo de 19.44 en la jornada. Esta caída ocurre en un contexto de alta actividad macroeconómica en México y creciente escepticismo en torno al panorama fiscal de Estados Unidos. México publica batería de indicadores clave Este jueves se conocieron múltiples datos económicos que ofrecen una lectura mixta sobre la actividad económica y la inflación en México: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actividad económica (marzo): Mensual: -0.4% vs. +1.0% anterior Anual: 2.5% vs. -0.6% anterior

PIB Trimestral Final Q1: Trimestral: 0.2% (en línea con el consenso) Anual: 0.8% (superior al 0.6% previsto)

Inflación de la primera quincena de mayo: Subyacente mensual: 0.16% (igual al consenso) Subyacente anual: 3.97% (ligeramente debajo del consenso de 3.98%) General mensual: 0.09% General anual: 4.22% (mayor al 4.0% previsto)

Aunque la actividad mensual se contrajo más de lo esperado, la lectura interanual y el desempeño del PIB brindan señales de resiliencia. Al mismo tiempo, la inflación se mantiene relativamente controlada, lo que podría reforzar las expectativas de que Banxico no necesitará subir tasas en el corto plazo, permitiendo al peso seguir beneficiándose del carry trade. Presión bajista para el dólar ante riesgos fiscales en EE. UU. Por el lado externo, el dólar se ve presionado por un deterioro del sentimiento inversor. El Congreso de EE. UU. aprobó por escaso margen el nuevo paquete fiscal impulsado por el expresidente Trump, con implicaciones de un mayor déficit presupuestario: se estima que la iniciativa podría aumentar el déficit en cerca de $3 billones en la próxima década. El proyecto pasará ahora al Senado, con una votación clave prevista para agosto. A esto se suma el reciente recorte en la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's, que rebajó la nota soberana a Aa1, dejando al país sin calificación AAA por parte de ninguna de las tres grandes agencias. La rebaja fue motivada por la creciente deuda pública y la falta de disciplina fiscal. Este contexto favorece la debilidad del dólar y actúa como viento a favor para monedas emergentes como el peso mexicano, particularmente en un entorno de tasas relativamente altas en México y fundamentos macroeconómicos que se mantienen sólidos. Fuente: xStation5. El tipo de cambio USDMXN continúa presionado a la baja este jueves, cotizando en torno a 19.32 tras haber fallado nuevamente en romper la resistencia dinámica que representa la línea de tendencia descendente, la cual ha actuado como techo técnico desde comienzos de mes. En el corto plazo, la incapacidad del USDMXN para superar los 19.45 podría consolidar la visión bajista, con soportes clave ubicados en 19.24 y 19.13, mientras que el RSI se aproxima a la zona de sobreventa y el MACD sugiere posible continuación del impulso negativo.

