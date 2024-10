El peso mexicano se debilita tras la publicación de los datos de inflación

El peso mexicano mostró una depreciación intradía de 0.4%, en la primera parte de la sesión marcada por la publicación de los datos de inflación de septiembre en México y la incertidumbre en torno a la política monetaria de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas globales. El tipo de cambio fluctuó entre 19.31 y 19.43 pesos por dólar, reflejando las preocupaciones sobre el panorama económico mundial. Inflación en México: descensos moderados Gráfico de tasa de inflación anual

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: INEGI. Índices de precios El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación anual en México cayó por segundo mes consecutivo, situándose en 4.58% en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado (4.62%) y alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2024. La desaceleración de los precios se debió principalmente a la moderación en el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente frutas y verduras, que disminuyeron de 12.61% a 7.65%. Inflación subyacente: También se observó una reducción en la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como los alimentos y la energía. Esta cayó por vigésimo mes consecutivo, ubicándose en 3.91%, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

También se observó una reducción en la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como los alimentos y la energía. Esta cayó por vigésimo mes consecutivo, ubicándose en el nivel más bajo desde febrero de 2021. Aumento mensual moderado: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual subió un 0.05%, casi en línea con las previsiones del mercado. Sin embargo, el incremento mensual en el IPC subyacente fue de 0.28%, por debajo de lo esperado (0.32%). Estos datos generan expectativas sobre posibles reducciones de tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico), aunque los analistas sugieren que no habrá movimientos significativos a corto plazo, dado que la inflación subyacente sigue siendo un factor clave para las decisiones de política monetaria. Factores internacionales y la influencia de la Fed El entorno global ha contribuido a la reciente debilidad del peso mexicano. La falta de nuevos estímulos económicos en China, junto con los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y las posibles medidas antimonopolio en el sector tecnológico de Estados Unidos, han mantenido bajo control el apetito por el riesgo en los mercados emergentes. La atención hoy está puesta en las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán esta tarde (15:00 GMT -3). Estas actas podrían ofrecer más detalles sobre la reciente reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés por parte de la Fed, la primera en más de cuatro años. A pesar de la especulación sobre nuevos recortes, los comentarios de los responsables políticos, como Lorie Logan del Banco de la Reserva Federal de Dallas, sugieren que las reducciones futuras podrían ser más moderadas. Perspectivas Aunque la inflación en México continúa desacelerándose, las condiciones externas, como la incertidumbre en torno a las decisiones de la Fed y las tensiones geopolíticas, siguen ejerciendo presión sobre el peso mexicano. El mercado seguirá atento a los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos, los cuales podrían influir en la política monetaria tanto de la Fed como de Banxico, y por ende, en el comportamiento del peso frente al dólar. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15)

Fuente: xStation5. El tipo de cambio ha estado en una aparente tendencia alcista desde el 4 de octubre. Hoy, tras alcanzar la zona de soporte clave en los 19.3213, logró tomar impulso hacia arriba, intentando romper la resistencia situada en los 19.4380. Si logra superar este nivel, podríamos ver el precio dirigirse hacia la zona de los 19.4815. Sin embargo, el indicador RSI sugiere que el activo se encuentra cerca de una zona de sobrecompra, lo que podría anticipar una posible corrección en el corto plazo. Por otro lado, el indicador ADX indica que el tipo de cambio está intentando ganar fuerza para consolidar esta tendencia alcista, lo que podría favorecer un movimiento continuo hacia arriba si logra mantener el impulso.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "