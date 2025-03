El peso mexicano se deprecia ante la imposición de aranceles por parte de Trump

El peso mexicano sufrió una caída del 0.6% en la jornada intradía, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 20.99 por dólar, acercándose nuevamente al umbral de los 21 pesos. La volatilidad en los mercados se desató tras la entrada en vigor de los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los productos mexicanos. Sheinbaum responde con medidas de represalia Ante esta escalada comercial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo dará a conocer una serie de medidas arancelarias en respuesta. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, planea dirigirse a la ciudadanía y detallar su estrategia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El anuncio de Sheinbaum generó una reacción inmediata en los mercados, con el peso mexicano depreciándose hasta un 1.5% en su punto más bajo. No obstante, la moneda logró recortar pérdidas y cerró con una caída del 0.6%, lo que sugiere que los inversionistas aún esperan una posible negociación con EE.UU. En su discurso, la mandataria enfatizó la importancia de la estabilidad y reiteró su postura conciliadora: “No es nuestro propósito iniciar una confrontación económica que va en contra de los intereses de ambos países. Nadie gana con esta decisión.” Guerra comercial en Norteamérica La decisión de Trump de imponer aranceles del 25% a México y Canadá, así como duplicar los gravámenes a productos chinos al 20%, ha desencadenado represalias inmediatas. Canadá respondió con aranceles a productos estadounidenses por 107,000 millones de dólares, lo que provocó advertencias de Trump sobre una posible escalada. Entre las preocupaciones más relevantes para México están: Impacto en la industria automotriz , clave para la relación comercial entre ambos países.

Posibles represalias en productos agrícolas , como los aguacates, que podrían buscar nuevos mercados.

, como los aguacates, que podrían buscar nuevos mercados. Efecto en el crecimiento económico, con estimaciones que indican que una prolongación de los aranceles podría reducir las exportaciones mexicanas hasta en un 40%. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica en 20.7747, manteniendo una tendencia alcista con soporte clave en 20.7464 y resistencia en 20.9989. La media móvil de 50 periodos actúa como soporte dinámico, mientras que el RSI indica un retroceso dentro de la tendencia. Si el precio mantiene la tendencia sobre la línea de tendencia ascendente y supera 20.9989, podría buscar la zona de 21.2844. Por el contrario, un quiebre por debajo de 20.7464 abriría espacio para una corrección hacia 20.5465 e incluso 20.3636 si la presión vendedora se intensifica.

