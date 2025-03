El peso mexicano se deprecia ligeramente ante expectativa de recorte de tasas por parte de Banxico

El peso mexicano registra una leve depreciación de 0.2% frente al dólar estadounidense, cotizando en torno a los 20.06, en una sesión marcada por la ausencia de datos económicos relevantes en México y la espera por la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para mañana jueves 27 de marzo. Durante la jornada, el tipo de cambio ha operado en un rango estrecho, con un mínimo de 20.04 y un máximo de 20.12. Día sin datos locales, pero con atención a la Fed En el frente local no se publican indicadores de peso, por lo que el tipo de cambio responde principalmente a factores externos. En Estados Unidos, los inversionistas están atentos a los discursos de dos miembros de la Reserva Federal, Neel Kashkari y Carlos Musalem, programados para esta mañana y la tarde respectivamente (horario GMT -3), ya que podrían ofrecer señales adicionales sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado anticipa recorte de tasas por parte de Banxico El evento clave de la semana será la decisión de tasas de interés por parte de Banxico, ante la cual el mercado descuenta ampliamente un recorte de 50 puntos base, lo que llevaría la tasa objetivo a 9%. Esta expectativa se sustenta en la moderación reciente de la inflación y el debilitamiento de la actividad económica. Economistas de instituciones financieras locales e internacionales consideran que el banco central mexicano mantendría el ritmo de recortes iniciado en febrero. Inflación moderada y señales de recesión técnica Los últimos datos del INEGI mostraron que la inflación general en la primera mitad de marzo se ubicó en 3.67% anual, mientras que la inflación subyacente descendió a 3.56%, ambos por debajo de lo estimado por el consenso del mercado. Estos niveles se mantienen dentro del rango objetivo de Banxico. Por otro lado, la economía mexicana se contrajo 0.2% mensual en enero, y 0.1% a tasa anual, después de una caída en el cuarto trimestre de 2024. Esto sugiere que el país podría estar entrando en una recesión técnica, al acumular dos trimestres consecutivos de contracción. Fuente: Trading Economics. Expectativas para tipo de cambio y tasas a futuro De acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México, la tasa de interés podría cerrar 2025 en 8%, por debajo del 8.25% proyectado previamente. Asimismo, se espera que el tipo de cambio USDMXN finalice el año en 20.98, ligeramente mejor que la previsión anterior de 21.00. Panorama En un contexto de inflación contenida, desaceleración económica y expectativa de mayor flexibilización monetaria, el peso mexicano se mantiene relativamente estable. No obstante, los comentarios desde la Fed y la decisión de Banxico de mañana serán determinantes para el comportamiento de corto plazo del tipo de cambio y la trayectoria de la política monetaria en México. El USDMXN se ubica actualmente en 20.0687 y respeta una línea de tendencia alcista que conecta mínimos ascendentes recientes, mientras mantiene el precio por encima del soporte clave en 20.0735. El RSI se encuentra en zona neutral, mientras que el estocástico muestra señales de sobreventa, lo que sugiere una posible reacción alcista en el corto plazo. El cruce de medias móviles aún no confirma un cambio claro de tendencia, pero el precio está luchando contra la SMA de 200 periodos. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "