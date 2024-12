El peso mexicano se deprecia tras postura más agresiva de la Fed y expectativas de la decisión del Banxico mañana

El peso mexicano sufrió una fuerte depreciación este martes, cayendo más del 1% en el intradía, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4.5%, tal como esperaba el mercado. Sin embargo, la conferencia de prensa de Jerome Powell tomó un tono más agresivo al indicar que el camino hacia la meta de inflación será más prolongado y desafiante. En este contexto, el dólar se fortaleció significativamente frente a la mayoría de las divisas, impulsando al USDMXN a un máximo de 20.42 en la sesión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores que impulsaron el movimiento Proyecciones macroeconómicas más ajustadas: La Fed revisó al alza sus previsiones de inflación, estimando que el PCE regular y básico alcanzarán el 2.5% en 2024. Mayor cautela con las tasas de interés: La Fed anticipa únicamente dos recortes de tasas el próximo año, situando las tasas en 4% para finales de 2025, en respuesta a la mayor incertidumbre sobre la inflación. Aplazamiento del objetivo de inflación: El logro del 2% de inflación se ha retrasado hasta 2027, lo que sugiere un entorno monetario restrictivo más prolongado. Contexto local y expectativas sobre Banxico Mañana, el Banco de México (Banxico) anunciará su última decisión de política monetaria del año, en un entorno de mejores datos económicos: Inflación a la baja: La inflación general de noviembre cayó a 4.55% interanual , su nivel más bajo en ocho meses , mientras que la inflación subyacente se ubicó en 3.58% , el menor nivel desde abril de 2020.

La inflación general de noviembre cayó a , su nivel más bajo en , mientras que la inflación subyacente se ubicó en , el menor nivel desde abril de 2020. Desempleo en mínimos históricos: La tasa de desempleo en octubre descendió a 2.5%, su menor nivel desde marzo y muy por debajo del 2.9% esperado. Estos datos, junto con la postura prudente de Banxico liderada por la gobernadora Irene Espinosa, aumentan las expectativas de flexibilidad en el ciclo de recortes de tasas a partir de 2024. Reacción en los mercados USDMXN: El par avanzó con fuerza, alcanzando niveles de 20.42, su mayor nivel en la sesión. La incertidumbre generada por el discurso de Powell elevó la volatilidad en las monedas emergentes. El USDMXN se ubica en 20.3567, mostrando un fuerte impulso alcista tras alcanzar 20.4279 y con el RSI indica sobrecompra. Si rompe y consolida por encima de 20.4279, podría buscar 20.4972 y 20.6147. En caso de rechazo, el precio podría retroceder hacia 20.3098 y 20.2378. Fuente: xStation5.

