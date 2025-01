El peso mexicano se deprecia un 1.2% frente al dólar estadounidense

El peso mexicano experimenta una depreciación del 1% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 20.337 y un máximo de 20.58 durante la jornada. Este movimiento refleja la sensibilidad de los mercados emergentes a los eventos geopolíticos recientes, con el dólar fortaleciéndose ante nuevas tensiones comerciales. Tensión comercial entre EE. UU. y Colombia impulsa al dólar El dólar registró un leve avance en las primeras operaciones asiáticas tras el anuncio de sanciones comerciales de Estados Unidos a Colombia, derivadas de un acuerdo entre las autoridades colombianas para el transporte de migrantes. Estas sanciones estaban respaldadas por la "Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional", que otorga al presidente estadounidense facultades para imponer tarifas extraordinarias en casos excepcionales. Cabe resaltar que esta ley nunca antes había sido utilizada para implementar aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posteriormente, un acuerdo entre ambas naciones permitió evitar el impacto inmediato de estas medidas. Colombia aceptó la "aceptación ilimitada" de deportados, incluidos aquellos transportados en vuelos militares de Estados Unidos, lo que llevó a posponer los aranceles del 25% inicialmente previstos. Este desenlace evitó una posible crisis económica en Colombia, cuyo principal socio comercial es EE. UU. Impacto en mercados emergentes y el peso mexicano La perspectiva de un dólar más fuerte, impulsada por la posibilidad de sanciones comerciales inusuales, afectó especialmente a las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano. Este tipo de reacciones es común en escenarios de mayor aversión al riesgo, donde los inversionistas buscan refugio en monedas fuertes como el dólar. Banxico alerta sobre riesgos y política monetaria futura Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, advirtió que las políticas que deterioren las relaciones comerciales entre EE. UU. y México podrían tener efectos adversos significativos en la economía nacional. En un contexto en el que el proceso desinflacionario avanza, Banxico evalúa posibles ajustes en su política monetaria para 2025. Según su Programa Monetario 2025, el banco central podría optar por recortes en la tasa de referencia de mayor magnitud, superando los ajustes moderados de 25 puntos base realizados durante 2024. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "