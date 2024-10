El peso mexicano se fortalece hoy frente al dólar estadounidense, pese a presiones de la semana

El peso mexicano muestra señales de recuperación en la jornada de hoy, fortaleciéndose frente al dólar estadounidense. Tras haber alcanzado los 20 pesos por dólar en la sesión anterior, el tipo de cambio registra hoy una variación intradía negativa de -0.8%, lo que indica una apreciación del peso frente al dólar. El peso ha oscilado entre un máximo de 19.84 y un mínimo de 19.65 en el transcurso del día. Este fortalecimiento del peso está impulsado principalmente por factores internacionales, tras una semana de presiones que afectaron su cotización. Durante la semana, el peso mexicano se vio afectado por varios factores: las declaraciones del ex presidente Donald Trump sobre imponer un arancel del 200% a los autos fabricados en México si gana las próximas elecciones, el recorte en el pronóstico de crecimiento del FMI para México en 2024, y la expectativa de una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de México (Banxico). Estos elementos generaron incertidumbre y presionaron a la baja al peso frente al dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Recuperación del peso impulsada por datos económicos de China Hoy, sin embargo, el peso mexicano ha logrado fortalecerse gracias a la publicación de datos económicos positivos de China y las expectativas de un nuevo paquete de estímulo por parte del gobierno chino. Estos factores mejoran las perspectivas para la economía china y debilitan al dólar estadounidense, favoreciendo así al peso mexicano. Contexto de la Reserva Federal y su impacto en el mercado A pesar de que el calendario económico estadounidense no presenta datos significativos hoy, los comentarios de varios miembros clave de la Reserva Federal (Fed) podrían generar cierta volatilidad en el mercado: Raphael Bostic , presidente de la Reserva Federal de Atlanta, hablará a las 10:30 (GMT-3).

Neel Kashkari , presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, moderará un panel a las 11:00 (GMT-3).

Christopher Waller , gobernador de la Reserva Federal, pronunciará un discurso sobre finanzas descentralizadas a las 13:10 (GMT-3). Finalmente, a las 13:30 (GMT-3), Bostic participará en una conversación durante un foro económico. Expectativas sobre la política monetaria de la Fed La expectativa para la reunión de la Fed del 7 de noviembre sigue mostrando una probabilidad del 90.2% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que solo el 9.8% prevé que no habrá cambios. Las posibilidades de un recorte de 50 puntos básicos se han descartado completamente, lo que refuerza la expectativa de una política monetaria más cautelosa por parte de la Fed. Análisis técnico Fuente: xStation5. El tipo de cambio, tras alcanzar el punto de resistencia en los 20.0134, inició un nuevo movimiento descendente y encontró un pequeño soporte en la zona de los 19.7437, aunque este nivel fue roto, llevando al activo a buscar los 19.6258. En este contexto, el tipo de cambio podría considerar los 19.7437 como un nuevo punto de resistencia antes de continuar su movimiento a la baja, con un objetivo potencial en los 19.5144. El indicador RSI muestra que el tipo de cambio se aproxima a niveles de sobreventa, lo que sugiere que podría haber un ligero repunte en el corto plazo. Sin embargo, el indicador ADX indica que la tendencia bajista actual es fuerte, ya que se encuentra por encima de los 25 puntos, lo que sugiere que la presión de venta podría seguir predominando en el mercado.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "