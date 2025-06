El peso mexicano se fortalece levemente ante un dólar debilitado por datos débiles en EE. UU.

El peso mexicano mostró una ligera apreciación del 0,3% frente al dólar este martes, en una jornada caracterizada por un entorno internacional volátil pero sin catalizadores locales relevantes. El tipo de cambio se movió entre un mínimo de 19.16 y un máximo de 19.21, reflejando principalmente la debilidad del dólar estadounidense. Factores clave detrás del movimiento: El dólar se debilitó luego de que surgieran nuevas tensiones comerciales. El presidente Joe Biden anunció un aumento arancelario a las importaciones de acero y aluminio, duplicando los gravámenes hasta el 50%. Esta medida fue percibida como un freno adicional al crecimiento económico de EE. UU.

México no fue incluido en estos nuevos aranceles, gracias a un proceso de cooperación diplomática, lo cual evitó impactos negativos sobre las exportaciones mexicanas y mantuvo estables los flujos comerciales hacia el norte. En EE. UU., los datos económicos debilitan al dólar: El ISM de servicios de mayo se contrajo por primera vez en casi un año, afectado por una fuerte caída en la generación de nuevos negocios y un aumento en los costos operativos, atribuibles a los nuevos aranceles.

Además, el informe ADP de empleo privado mostró la creación de apenas 37.000 puestos de trabajo en mayo, muy por debajo de las expectativas (115.000) y representando el ritmo más lento desde marzo de 2023. Sin catalizadores locales En el caso de México, no se publicaron datos económicos relevantes durante la jornada, por lo que el comportamiento del peso estuvo completamente determinado por factores externos, particularmente por la dinámica del dólar y las percepciones sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. Fuente: xStation5. Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene una estructura bajista de corto plazo, con máximos descendentes que confirman una línea de tendencia negativa. El precio se encuentra operando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que refuerza el sesgo bajista. El soporte inmediato se ubica en la zona de 19.1685, mientras que la resistencia más cercana se sitúa en 19.2441. El RSI sugiere una pérdida de momentum sin condiciones de sobreventa, y el ADX en niveles bajos refleja una tendencia débil pero persistente. Una ruptura clara por debajo del soporte podría habilitar una extensión hacia el nivel de retroceso de Fibonacci en 19.0919.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "