El peso mexicano se fortalece tras datos de inflación, pero persisten presiones ante reformas judiciales

El peso mexicano se apreció a 19.81 por dólar, recuperándose de un mínimo de 19.97 registrado el 6 de septiembre de 2023, luego de la publicación de los datos de inflación que reforzaron las expectativas de una postura más restrictiva por parte del Banco de México. La inflación subyacente anual de México cayó a 4% en agosto, su nivel más bajo desde febrero de 2021, disminuyendo desde el 4.05% de julio. De manera similar, la tasa de inflación general también disminuyó, situándose en 4.99%, frente al 5.57% de julio y por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban un 5.09%. Estos datos impulsaron al peso al disipar en parte las presiones inflacionarias y las expectativas sobre futuros movimientos del Banco de México, que podría mantener una política monetaria más restrictiva por un periodo prolongado. Sin embargo, el peso mexicano aún enfrenta presiones significativas luego de que la Cámara de Diputados aprobara el 4 de septiembre reformas judiciales polémicas, que permitirían la elección de jueces mediante voto popular, en lugar de ser nombrados por las autoridades. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este cambio ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial, la posible afectación a la inversión extranjera y la capacidad del país para controlar la corrupción. Los analistas temen que, de ser aprobadas las reformas en el Senado, podría haber una mayor depreciación del peso debido a la caída de confianza en las instituciones del país. Fuente: xStation5. El gráfico muestra que el tipo de cambio se encuentra en una ligera tendencia bajista, donde logró tocar la zona de soporte alrededor de los 19.78, para luego experimentar un leve repunte. Si el activo logra nuevamente alcanzar la zona de soporte mencionada y consigue el impulso suficiente para romper la directriz actual al alza, podría buscar la zona de resistencia cerca de los 20.10. El indicador RSI indica que aún hay bastante espacio para la continuación de la tendencia bajista, aunque el ADX sugiere que la fuerza de esta tendencia es limitada.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "