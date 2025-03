El peso mexicano se mantiene estable a la espera de la decisión de la Reserva Federal

El peso mexicano muestra una ligera depreciación frente al dólar este miércoles 19 de marzo de 2025, con un avance del 0,2% en la divisa estadounidense. Durante la jornada, el tipo de cambio ha fluctuado entre un mínimo de 19.91 y un máximo de 20.02, reflejando la cautela de los inversionistas antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Expectativa por la Reserva Federal y su impacto en el peso Hoy no se han publicado datos económicos relevantes en México, por lo que la atención del mercado está centrada en la reunión de la Fed. Se espera que el banco central estadounidense mantenga sin cambios su tasa de interés en un rango de 4.25%-4.50%, extendiendo la pausa en el ciclo de recortes iniciado en enero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además de la decisión sobre tasas, la Fed actualizará sus proyecciones económicas, incluyendo estimaciones de crecimiento, inflación y empleo. Se anticipa que los funcionarios del banco central adopten una postura cautelosa ante la incertidumbre económica, especialmente en lo referente a la política comercial y fiscal de la administración de Donald Trump. Los inversionistas también estarán atentos a cualquier señal sobre la trayectoria futura de los recortes de tasas. Actualmente, el mercado descuenta dos recortes de 25 puntos base para este año, aunque crecen las expectativas de un tercer ajuste adicional. México, el país más afectado por los nuevos aranceles de Trump En el frente comercial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que los aranceles impulsados por el expresidente Donald Trump llevarán a la economía mexicana a una recesión en 2025 y 2026. Según el organismo, el PIB de México se contraerá un 1.3% en 2025 y un 0.6% en 2026, convirtiéndose en el único país del G20 con crecimiento negativo en ambos años. México es el país más vulnerable a estas medidas debido a su estrecha relación comercial con Estados Unidos. La OCDE ajustó drásticamente sus proyecciones en solo tres meses, recortando en 2.5 puntos porcentuales la previsión de crecimiento para este año y en 2.2 puntos para el próximo. Además, Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales a la industria automotriz mexicana y ya ha activado tarifas del 25% sobre el acero y aluminio provenientes de México. También ha insistido en que aplicará aranceles similares en abril para presionar a México en el combate al tráfico de fentanilo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado confianza en que estas medidas no se materialicen, argumentando que los decomisos de fentanilo en México han disminuido y que el país no impone aranceles a productos estadounidenses. Perspectiva del peso mexicano En este contexto, el peso mexicano podría enfrentar una mayor volatilidad en los próximos días, dependiendo de las señales que emita la Fed sobre el futuro de su política monetaria y del desarrollo de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El USDMXN se ubica en 19.9421, consolidándose tras una reciente caída desde la zona de 20.0272. La media móvil de 200 periodos actúa como resistencia dinámica, mientras que el soporte clave se encuentra en 19.9001. El RSI se encuentra en 44.1, sin mostrar una clara sobreventa, y el estocástico está en niveles bajos, sugiriendo una posible recuperación a corto plazo. Fuente: xStation5.

